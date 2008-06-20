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Politika

Bakan Çelik'ten Özcan'a sert tepki

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, imam hatip liseleri için “Bu zıkkımların hepsini düz lise yapalım” diyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’a tepki gös

20 Haziran 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, imam hatip liseleri (İHL) için “Bu zıkkımların hepsini düz lise yapalım” diyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’a tepki göstererek, “Herkes söylediği sözü bilecek, herkes hakkını da bilecek, haddini de. Bu YÖK Başkanı da olsa hakkını, haddini bilecek, ama bu CHP Genel Sekreteri de olsa, yüce İslam peygamberini tahkir ve tezyif ederken de hakkını da haddini bilecek” diye konuştu.
YÖK Başkanının tartışma yaratan sözleri dün TBMM Genel Kurulu’nda gündeme geldi. Öğretmen kökenli CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, YÖK Başkanı?Prof. Özcan’ın İHL’ler için kullandığı “zıkkım” sözünü anımsatarak şunları söyledi:

“Kem söz sahibine ait”
“Burada söyledikleri epeyce tartışılacağa benziyor. İnsanın söyledikleri kastını aşabilir ama YÖK’ün başındaki bir profesör bunu yapıyorsa sizin de düşünmeniz lazım. Bir ülkenin Başbakanı YÖK Başkanı’na ‘aman hocam dikkat et ipimizi çekerler’ diyor, ne demek bu? İpimizi çekerler ne demek? Başbakan nerede, YÖK Başkanı nerede, bu kabul edilebilir mi?
Kürsüye gelen Çelik de Özcan’ı eleştirirken şöyle konuştu: “Hangi niyetle söylenmiş olursa olsun, bir kişiyi, bir camiayı, bir grubu tahkir ve tezyif etmeye yönelik, onu rahatsız eden, rencide eden söz, kime ait olursa olsun, o kem söz sahibine aittir. Bunu onaylamak, bu hususu kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. Herkes söylediği sözü bilecek, herkes hakkını da bilecek, haddini de. Bu YÖK Başkanı da olsa hakkını, haddini bilecek ama bu CHP Genel Sekreteri de olsa, yüce İslam peygamberini tahkir ve tezyif ederken de hakkını da, haddini de bilecek. Ne yazık ki YÖK Başkanı da Önder Sav da Türk halkının karşısına çıksın ve desin ki, ‘Ben konumum ve pozisyonumla mütenasip olmayan, uyuşmayan bir sözü boş bulundum söyledim, bundan dolayı pişmanlık duyuyorum ve halkımdan özür diliyorum.’ Bunu Sav’ın da, YÖK Başkanı’nın da yapması lazım.”

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