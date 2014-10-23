Bakan Çelik'ten 'kan parası' yorumu: Olması gereken bir şey

Mecidiyeköy’deki asansör faciasının ardından, bazı ailelerin hayatını kaybeden işçiler için verilen ‘kan parası’ karşılığında şikayetten vaz geçtikleri iddialarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yorumladı. Çelik, ‘kan parası’yla ilgili “Herhangi bir yerde bir kaza meydana gelmiş ve orada hukuki hakların dışında eğer vicdanlar dile geliyor yetime sahip çıkılıyor dula sahip çıkılıyor ailelere sahip çıkılma gayreti varsa bu iyi bir durum. Bunun olması gereken bir şey olduğu inancı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bahar Demirel’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Bakan Faruk Çelik, 7. İş, Güvenlik ve Yaşam Ankara Zirvesi’ne katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, Mecidiyeköy’de yaşanan asansör faciasına ilişkin inşaat sahiplerine verilen takipsizlik kararı için "Konu yargıya intikal etmiş savcılık gerekli soruşturmayı yapmış ve yargı bir karar vermişse mutlaka dayandırdığı durumlar vardır veya yargılanması gereken kimler bilemiyorum ben ayrıntısı ile verilen kararı bilemiyorum. Ama yargı mutlaka ayrıntılı bir şekilde konuyu ele almış değerlendirmiş ve insanların vicdanlarına su serpecek bir netice çıkması konusunda da üzerine düşeni yapmıştır inancındayız" dedi.

‘Ailelere sahip çıkılma gayreti varsa, bu iyi bir durum’

Faruk Çelik, ayrıca ailelerin kan parası karşılığında şikayetten vazgeçtiği iddialarının sorulmasına üzerine "Herhangi bir yerde bir kaza meydana gelmiş ve orada hukuki hakların dışında eğer vicdanlar dile geliyor, yetime sahip çıkılıyor, dula sahip çıkılıyor, ailelere sahip çıkılma gayreti varsa, bu iyi bir durum. Bunun olması gereken bir şey olduğu inancı içerisindeyiz. Haklarınız bunlardır bunların dışında biz bir şey yapmayız yaklaşımı vicdansızlıktır" şeklinde konuştu.

‘Yargı vicdanlara su serpecek netice çıkması konusunda üzerine düşeni yapmıştır’

Mecidiyeköy’deki bir inşaatta meydana gelen ve 10 işçinin ölümüne neden olan asansör faciasına ilişkin soruşturmaya verilen takipsizlik kararı hakkında Çelik, "Maalesef tedbirsizlikler ihmaller neticesinde bu müessip olaylar ile karşılaşıyoruz. Dolayısıyla konu yargıya intikal etmiş savcılık gerekli soruşturmayı yapmış ve yargı bir karar vermişse mutlaka dayandırdığı durumlar vardır veya yargılanması gereken kimler bilemiyorum ben ayrıntısı ile verilen kararı bilemiyorum. Ama yargı mutlaka ayrıntılı bir şekilde konuyu ele almış değerlendirmiş ve insanların vicdanlarına su serpecek bir netice çıkması konusunda da üzerine düşeni yapmıştır inancındayız" ifadelerini kullandı.

‘Olması gereken bir şeydir’

Ailelerin kan parası karşılığında şikayetten vazgeçtiği iddiaları sorulan Faruk Çelik, "Bu kazalar meydana gelince hak sahiplerinin hayatlarını kaybedenlerin geride kalan yetim dul ve ailelerinin yasal bazı hakları var. Bunları zaten yasal olarak elde ediyorlar. Meydana gelen olaydan sonra da yargı çerçevesinde çıkan kararlar doğrultusunda da almaları gerekenler var. Bunlar da onların hakkı tabii ki yargının kararı neticesinde. Bunun dışında herhangi bir yerde ben bir noktasal yeri işaret etmek için söylemiyorum. Herhangi bir yerde bir kaza meydana gelmiş ve orada hukuki hakların dışında eğer vicdanlar dile geliyor yetime sahip çıkılıyor dula sahip çıkılıyor ailelere sahip çıkılma gayreti varsa bu iyi bir durum. Bunun olması gereken bir şey olduğu inancı içerisindeyiz. Yalnız yasalar size bunu veriyor. İyi güzel de büyük bir olay meydana gelmiş. Bir ev yıkılmış bir yuva adeta sönmüş. Bu çerçevede işverenlerin yargının veya hakların dışında yeni imkanlar sağlaması o çocukların okuması geleceğe hazırlanması konusunda gayret göstermesi çok doğal bir şeydir. Olması gereken bir şeydir. Bu tür şeylerle ben kimseyi itham etmek istemiyorum ne mağdur olan aileleri ne işverenle aralarında ne geçtiğini bilmediğimiz bir konu ile ilgili bizim bir yorum yapmamız doğru değil. Haklarınız bunlardır bunların dışında biz bir şey yapmayız yaklaşımı vicdansızlıktır" diye konuştu.