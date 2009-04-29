T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bakan Çelik'ten ilginç tepki!

Milli Eğitim Bakanı Çelik, isminin değişecek bakanlar arasında geçtiği sorularını "Yapma ya! Gözlerim yaşardı" diye cevapladı.

29 Nisan 2009 03:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "Turgut Özal Fotoğraf Sergisi"nin açılışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, dün Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği'nin düzenlediği, "Hayalimdeki Tonton Dede Turgut Özal" resim sergisi ve "Turgut Özal Fotoğraf Sergisi"nin açılışını yaptı.

'Yapma ya! Gözlerim yaşardı'

Bakan Çelik, gazetecilerin, kabinede revizyon yapılacağı ve kendisinin de değişecek bakanlar arasında isminin geçtiğine ilişkin sorularına, "Yapma ya! Gözlerim yaşardı. Revizyon kelimesi Türkçe olmadığı için sorunuzu anlayamadım" esprisiyle yanıt verdi.

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İsrail Ulusal Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin kabine revizyonuyla ilgili sorularını yanıtladı. "Her gelecek yakındır, yakın olduktan sonra fark etmez" gibi kaçamak yanıtlar veren Çiçek, "Sizin durumuz ne olacak?" şeklindeki soruya "Onu bana mı soruyorsunuz?" karşılığını verdi. Çiçek, "MGK'da vedalaşma odlumu sorusuna gülerek, "Nereden çıkartıyorsunuz" dedi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24