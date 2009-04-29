Bakan Çelik'ten ilginç tepki!

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "Turgut Özal Fotoğraf Sergisi"nin açılışında gazetecilerin sorularını cevapladı.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, dün Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği'nin düzenlediği, "Hayalimdeki Tonton Dede Turgut Özal" resim sergisi ve "Turgut Özal Fotoğraf Sergisi"nin açılışını yaptı.



'Yapma ya! Gözlerim yaşardı'



Bakan Çelik, gazetecilerin, kabinede revizyon yapılacağı ve kendisinin de değişecek bakanlar arasında isminin geçtiğine ilişkin sorularına, "Yapma ya! Gözlerim yaşardı. Revizyon kelimesi Türkçe olmadığı için sorunuzu anlayamadım" esprisiyle yanıt verdi.



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İsrail Ulusal Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin kabine revizyonuyla ilgili sorularını yanıtladı. "Her gelecek yakındır, yakın olduktan sonra fark etmez" gibi kaçamak yanıtlar veren Çiçek, "Sizin durumuz ne olacak?" şeklindeki soruya "Onu bana mı soruyorsunuz?" karşılığını verdi. Çiçek, "MGK'da vedalaşma odlumu sorusuna gülerek, "Nereden çıkartıyorsunuz" dedi.

