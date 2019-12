-BAKAN ÇELİK'TEN CHP'YE TEMEL FIKRALI GÖNDERME İZMİR(A.A) - 14.11.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ana muhalefet partisinin ''Atatürkçülük, laiklik, Cumhuriyet elden gidiyor'' diyerek her yapılana karşı çıktığını öne sürerek, CHP'nin bu tutumunu Temel fıkrasına benzetti. AK Parti İzmir İl Başkanlığının Atatürk Stadı Hakemler Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Çelik, 4 gün sonra AK Parti Hükümetinin kuruluşunun 8. yılını dolduracağını, bu durumun çok az görülebilecek bir başarı öyküsü olduğunu belirtti. Çelik, partililere, ''Kendinizi şundan dolayı üzmeyin. 'Bu CHP'liler Hükümetimiz ne yapsa, İzmir'i çevre yollarıyla da duble yollarla da donatsa, İzmir-İstanbul otoyolunu da yapsa, gerek sağlık, gerek eğitim altyapısı... Ne yaparsa yapsın bu CHP'lileri memnun etmiyoruz. Sürekli Hükümetimizi, partimizi, Başbakanımızı eleştiriyorlar. Bu ne haldir diye kendinizi üzmeyin'' diye seslendi. -KÖR İÇİN HER ZAMAN GECEDİR- Çelik, enflasyonun yüzde 30'lardan yüzde 7-8'lere düşürüldüğünü, esnafın, çiftçinin yüzde 59 faiz yerine yüzde sıfır ile 13 arasında kredi alabildiğini, 2002'de 23 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin 57 milyar dolara çıktığını anlattı. 36 milyar dolar olan ihracatın şu anda 112 milyar dolara yükseldiğini ancak bunu bazılarının halen görmediğini savunan Çelik, ''Anadan doğma köre demişler ki; 'Şimdi gecedir.' Demiş 'Ne zaman gündüz oldu ki?' Kör için her zaman gecedir. Birileri şu memlekette ekonomik felaket olsa da döviz fırlasa da borsa dibe vursa, köylü çiftçi, esnaf perişan olsa da halk AK Parti'den bıksa bize yönelse temennisi içindedir. CHP'nin siyaset anlayışı nedir biliyor musunuz? Şu komşunun evi yansa da ben de yumurtamı, omletimi pişirsem'' diye konuştu. -TEMEL ANASINI GÖRMESİN MUHALEFETİ- Bakanlık yaptığı dönemde, TBMM'de Okul Aile Birliği Kanunu'nu görüştükleri sırada, CHP'nin ''kıyameti kopararak'' cumhuriyetin, laikliğin, Atatürkçülüğün elden gittiğini savunduğunu anlatan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Çıktım dedim ki. 'Buraya ne getirsek Atatürkçülük, laiklik, Cumhuriyet elden gidiyor' diyorsunuz. Bunların hiç biri bir yere gitmiyor. Gümrükle ilgili kanun getiriyoruz aynı şeyi söylüyorlar. Sigortacılıkla ilgili getiriyoruz aynı şeyi diyorlar. Tarım Bakanı koyunlarla, keçilerle ilgili kanun getiriyor aynı şeyi söylüyor. Elden giden Cumhuriyet değil. Elden giden Cumhuriyet Halk Partisi siz bunun farkında değilsiniz.'' Çelik, muhalefetin bu tutumunu ''Temel fıkrasına benzettiğini'' dile getirerek, ''Sizin bize yaptığınız muhalefet neye benziyor biliyor musunuz? Temel ile Dursun biri birinin can düşmanı. İkisi suç işlemiş hapse girmişler, idama mahkum olmuşlar. Temele son arzusunu sormuşlar. 'Anamı görmek istiyorum' demiş. Dursun'a sormuş, demiş 'Temel anasını görmesin.' Yaptığınız muhalefet 'Temel anasını görmesin' muhalefeti'' ifadesini kullandı. CHP'lilerin aynanın karşısına geçip, ''Niçin biz iktidara gelemiyoruz'' diye kendilerini sorgulamadığını savunan Çelik, şunları kaydetti: ''Siz pazarda limonlarınızı sergiliyorsunuz. 'Ahmet'in portakalları kurudur ve susuzdur' diye kendi portakallarınızı satabilir misiniz? Siz iyi portakal sergileyeceksiniz. Bizim halkımız ariftir iyi portakaldan da iyi siyasetçiden de anlar. Sizin memleketin temel meseleleriyle ilgili bir projeniz olmayacak, bir teklifiniz olmayacak... 'Filan işi nasıl halledeceksiniz' diyorlar Kılıçdaroğlu'na, 'Arkadaşlar çalışıyorlar'... Bu çalışmaları da nedense hiç görmüyoruz. Peki bunları nasıl halledeceksiniz? 'Biz iktidara gelelim görürsünüz'... Olur, emriniz olur.''