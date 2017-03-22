Bakan Çelik'ten Avrupa'ya anayasa tepkisi: Siz krallık kurarken bize mi sordunuz?

Avrupa ülkelerinin Türkiye’deki anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerini eleştiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Siz krallık kurarken bize mi sordunuz? Size ne oluyor bizim değişikliğimizden" ifadelerini kullandı.

Ömer Pınar ve Ömer Şulul’un DHA’da yer alan haberine göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, referandum öncesi seçim bölgesi Şanlıurfa’da esnafı dolaştı ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Hükümet olarak bölgeye yapılan yatırımları anlatan Faruk Çelik, dünyanın gözünün Türkiye’de olduğunu söyledi.



“15 yıldır yapılan çalışmalar ile siyasi istikrarın sağlandığını” savunan Çelik, Şanlıurfa’nın da bu istikrarın sonucunda yatırımlardan faydalandığını kaydetti. Referandumda oylamaya sunulacak yeni sistemin ülkeyi daha ileri götüreceğine değinen Bakan Çelik, "Bakın bu bölgede fabrikalar gibi binlerce hizmet istikrar sayesinde yapıldı ve yapılacaktır. 2 yıldır çatışma ortamı oluşturarak yürüyüşümüzü durdurmak istediler. Önerdiğimiz sistemle beraber kesimler arasında bir diyalog ortamı oluşacak. Bu sistem, bir dayanışma, bir barış bir huzur ortamı oluşturacaktır. Tek adam deniliyor. Başbakan tek adam değil mi, Cumhurbaşkanı tek adam değil mi? Tek adam filan dertleri değil, Erdoğan’ın dik adam olmasından rahatsızlar. Bütün problemleri budur" dedi.



“Siz krallık kurarken bize mi sordunuz?”



Avrupa ülkelerinin Türkiye’deki sistem değişikliğine ilişkin değerlendirmelerini de eleştiren Çelik, şöyle devam etti:



"Size ne oluyor kardeşim. Biz ister Cumhurbaşkanı, Başbakan, ister Cumhurbaşkanlığı sistemiyle idare ediliriz, size ne. Burada anayasa değişikliği yaparken, sistemi kendimiz oluştururken, biz karar veremeyeceğiz, size mi soracağız. Siz bize sordunuz mu krallığı kurarken, yok. Biz size niye soracağız?." Bakan Çelik, konuşmasını söyle sürdürdü:



'Milyarlarca insanı yönettiklerini zannediyorlar'



"Yani Alman bakan gelecek Türkiye’de Alman Konsolosluğu'na giremeyecek, orası Alman toprağı. Oradaki Konsolosluk da bizim toprağımız. Oraya bakanın girmemesini sağlıyorsanız ne korkudur bu? Yani bir bayan bakan gelip Hollanda’da Konsolosluk'ta ne yapacak. Orada çalışan 20-30 kişiyle konuşacak, çay içecek veya kahvaltı yapacak, gelen vatandaşlarla hasbihal yapacak. Miting yeri değil, bir şey değil. Oraya girmesine izin vermeyenlere özgürlükçü diyebilir misiniz? Bunu dünyanın ve batının geldiği yeri görmeniz için söylüyorum. Bunlar zannediyorlar ki milyarlarca insanı yönetiyorlar. Bitti, bu kafayla bu insanları huzur içerisinde yönetemezsiniz. Zaten dünyadaki bu huzursuzluğun altında bu zavallı düşünceleri yatıyor."



Bakan Çelik daha sonra beraberindeki heyetle birlikte referandum çalışmaları için Atatürk Bulvarı üzerindeki pasaj esnafını dolaşarak destek oylarını istedi. Burada esnafın sorunlarını dinleyen bakan Çelik, Hatay’dan Şanlıurfa’ya şehit ateşinin düştüğünü de hatırlatarak, "Maalesef bir kardeşimizi şehit verdik. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Şanlıurfa’da şehit sayımız artmaya başladı. İnşallah bundan sonra bu meseleler bir şekilde noktalanır temennisinde bulunuyoruz. Millet olarak canımızı çok yaktı bu hadiseler. Devlet olarak gerekli önlemleri, gerekli tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Onları kendi inlerinde vuracak şekilde alınan önlemler netice vermeye başladı. Bölgemizin ve insanımızın huzura ihtiyacı var" şeklinde konuştu.