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Bakan Çelik'ten AB'ye tepki: PKK'nın propagandasına alet olmayın

AB Bakanı Ömer Çelik, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü

05 Kasım 2016 00:55

AB Bakanı Ömer Çelik, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşerek, "AB'nin PKK'nın propagandasına alet olmamasını beklediklerini" söyledi.

Mogherini HDP milletvekillerine yönelik gözaltı kararlarının ardından Ankara'daki AB delegasyonu başkanı Christian Berger'i arayarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerini toplamasını ve bir toplantı yapmasını istemişti. 

Ankara'daki AB Büyükelçisi Christian Berger başkanlığındaki toplantıya AB Yüksek temsilcisi Mogherini video konferans ile katılmıştı.

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