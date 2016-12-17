Bakan Çelik'ten AB'ye: Açalım tekrar fasılları; temel haklar, yargı ve basın hürriyetini konuşalım

AB Bakanı Ömer Çelik, "Neden halen hapiste tutuldukları konusunda hiçbir makul gerekçe ortaya koyulmayan çok sayıda gazeteci var" sorusuna, "AB bize ‘Endişelerimiz var’ diyor. Biz de ‘Açalım, temel haklar, yargı ve basın hürriyeti ile ilgili 23 ve 24’üncü fasılları, nasıl ilerleme kaydedebileceğimizi konuşalım' diyoruz” yanıtı verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Çelik’in "Biz bu konuları konuşmaktan, eleştirilerden korksaydık o zaman benim bu fasılların açılmasını istememem lazımdı. Hem ilgili fasılları açmayacaksınız hem fasıllarla ilgili eleştireceksiniz. Mantıksız, sağduyusuz bir yorum” ifadeleri dikkat çekti.

AB Bakanı, AP'nin "Müzakereler durdurulsun" çağrısıyla ilgilli "Karar yok hükmündedir" demişti:

Çelik, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Avrupa’nın yapıcı eleştirilerinden değil, "Negatif, Türkiye’yi dışlayıcı, vizyonsuz eleştirilerden rahatsız olduklarını" söyledi. Türkiye’nin olağanüstü hal döneminde bile sivil otoritenin, askeri otorite üzerindeki denetimini artıran yeni düzenlemelere imza attığını dile getiren Çelik, "Türkiye’nin AB’ye tam üyelik perspektifini gerçekleştirmeye çalışan bir AB Bakanlığı var, Türkiye taahhütlerine tabii ki bağlı" dedi. Ancak çok sayıda gazeteci ve siyasetçinin tutuklu olduğunun anımsatılması ve "AB Bakanı olarak bu durumu nasıl izah ediyorsunuz?" sorusunun sorulması üzerine Çelik, "Tutuklu gazeteci ve milletvekili diye genel bir başlık yok. Örneğin bir kişi, bir gazetede PKK’nın Güneydoğu’da sadece askerlere saldırdığını, Batılı şehirlerde, alışveriş merkezlerine de saldırması gerektiğini yazıyor. Bu nasıl basın hürriyeti kapsamında değerlendirilebilir? Milletvekillerinden bir tanesi, ‘Biz PKK’ya sırtımızı dayadık. PKK Türk otoritelerini cezalandıracak güce sahiptir’ diyor. Milletvekili sıfatıyla bu sözler söylenemez“ ifadelerini kullandı.

"Şu anda neden halen hapiste tutuldukları konusunda hiçbir makul gerekçe ortaya koyulmayan çok sayıda gazeteci var” denilmesi üzerine ise Çelik, “AB de bize ‘Türkiye ile ilgili endişelerimiz var’ diyor. Biz de ‘Açalım, temel haklar, yargı ve basın hürriyeti ile ilgili 23 ve 24’üncü fasılları, nasıl ilerleme kaydedebileceğimizi konuşalım’ diyoruz” dedi.

"Fasıl açmak jest değil"

AB’nin Polonya ve Macaristan ile ilgili de endişelerinin olduğunu dile getiren Çelik, "Üyelikten mi atıyor? Oturup konuşuyor. Biz bu konuları konuşmaktan, eleştirilerden korksaydık o zaman benim bu fasılların açılmasını istememem lazımdı. Ayrıca fasıl açmak faslın kapanacağı anlamına gelmiyor. Bu nasıl bir korkudur, fasıl açmak bile bir jest haline getirilebilir mi? Hem ilgili fasılları açmayacaksınız hem ilgili fasıllarla ilgili Türkiye’yi eleştireceksiniz. Bu mantıksız, sağduyusuz bir tutum" dedi.

Halep'te konut projesi

Çelik, Halep’e insani yardım konusunda Almanya ile ortak bir inisiyatifin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, “Size özel bir şey söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir teklifi var, Sayın Merkel de buna olumlu bakmış. Öneri Suriye sınırı içerisinde güvenli bir bölgede konutlar inşa edilmesini bu yolla göç dalgasını orada tutulmasını öngörüyor. Alman hükümetinin Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifine destek vermesini bekliyoruz. Bunu beraber yapabiliriz. Böylece hem göç dalgası Suriye içinde karşılanır hem de daha fazla insanın insani ve siyasi krizin parçası olması engellenebilir” dedi.