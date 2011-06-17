-BAKAN ÇELİK'İN ''DEDELİK' SEVİNCİ BURSA (A.A) - 17.06.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, dede oldu. Bakan Çelik'in geçen yıl Cüneyt İyibilir ile evlenen kızı Merve İyibilir, Özel Jimer Hastanesi'nde kız bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından Bakan Çelik de ailesiyle birlikte, hastaneye gitti. Çelik, AA muhabirine, geçen haftaki seçimlerin ardından ikinci mutluluğu da torunu olunca yaşadığını ifade ederek, ''Annenin de bebeğin de sağığı gayet iyi. Seçimlerle beraber çifte sevinci yaşamış oldum. Allah her zaman böyle mutluluğu nasip etsin'' dedi.