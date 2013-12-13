Milli Kütüphane depolarına ne zamandır girilmiyor?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Milli Kütüphane emekli başkan yardımcısı Gönül Büyüklimanlı, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in "Milli Kütüphane’ye ait dört depoya yıllardır girilmiyor" iddialarına cevap verdi. Büyüklimanlı, "Bu iddianın cevabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetleme birimlerinin raporlarındadır. Bu raporlar ilgili birimler ve Milli Kütüphane'dedir" dedi.

“Yaklaşık olarak biri 8 yıl, diğer ikisi 10 yıl boyunca açılmamış üç ayrı depo son bir ay içinde bulunmuştur. Bu depoların birinde 60 bin, diğerinde 250 bin, üçüncü depoda ise 36 bin kitap işlem görmemiş haldeydi” diyen Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından da “Milli Kütüphane’de pek çok eserle ilgili suç teşkil eden uygulamalar tespit ettik” diye yazmıştı.

Bu uygulamanın da Milli Kütüphane'nin, mühürlü bir yazma eserin Konya Yazma Eserler Başkanlığı’na satılması olduğu ifade edilmişti.

Milli Kütüphane ile ilgili ortaya atılan bir başka iddia da Milli Kütüphane'nin Hurdasan'a gönderdiği 147 ton kitap ve yazılı materyalin içinde tarihi çok eskiye dayanan yüzlerce nadide eserin sahaflara kilosu 15-50 kuruşa satıldığı olmuştu.

Depoların ilgisiz kaldığı ve Milli Kütüphane’ye ait 4 deponun kapılarının ‘örümcek bağladığı’ iddialarına kütüphaneciler cevap verdi. T24'e konuşan kütüphaneciler, Bakan Çelik’in dört depoya 8-10 yıldır girilmediği iddialarını yalanladı.

Hangi depolar?

Kütüphanecilerin anlattıklarına göre, bahsi geçen dört depodan Türk Ocağı eserlerinin bulunduğu depoyla ilgili 2011 yılında bir komisyon kurulmuş ve depodaki çalışmalar 2012 yılında bitirilmiş. Yapılan iş ve koleksiyonun durumu da bir tutanakla tespit edilmiş.

8-10 yıldır girilmediği söylenen depolardan diğeri ise Milli Kütüphane’ye bağışlanan eserlerin bulunduğu depo. Bu depoya da yıllardır yüzde 90'ı ikinci nüsha olan eserler konuluyor. Üçüncü depo ise, kullanılmayacak durumda olan eserlerin yani hurdaya çıkarılan materyallerin konulduğu depo. Dördüncü depo ise, tadilatı yapılan Dış İlişkiler Şubesi'ne tahsis edilmiş.

‘Çelik'in depo iddiaları doğru değil’

Milli Kütüphane emekli başkan yardımcısı Gönül Büyüklimanlı, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in depolara ilk kez girildiği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Büyüklimanlı, "Bu iddianın cevabı Kültür ve Turizm Bakanlığı denetleme birimlerinin raporlarındadır. Bu raporlar ilgili birimler ve Milli Kütüphanededir" dedi.

Emekli başkan yardımcısı, 2009 ve 2011 yılında düzenlenen iç denetim raporlarında bu depolarla ilgili ayrıntılı bilgiler bulunduğunu söyledi. Büyüklimanlı, iç denetim raporlarının düzenleme tarihlerini ve içeriklerini istenirse açıklayabileceğini de belirtti.

'Milli Kütüphane bütün Meclis'in sorumluluğu'

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ise, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının bütçe görüşmelerinde Milli Kütüphane Konusunda şunları söyledi:

"Milli Kütüphaneyle ilgili basında pek çok haber çıktı. Milli Kütüphane millî kültürün kalesidir, millî kültürün hafızasıdır. Milli Kütüphaneyi korumak sadece Kültür Bakanlığının işi değildir, bütün bir milletin sorumluluğudur, bütün bir Meclisin sorumluluğudur.

Ben, tam tersine, Milli Kütüphaneyi millî kültürün hafızası gördüğüm için oradaki yeniden yapılandırmaya büyük bir önem veriyorum ve hepinizi, tüm milletvekillerini, oranın eski hâlini görmeye, yeni hâlini, yeni yaptıklarımızı denetlemeye -ve Millî Kütüphaneyi sık sık ziyaret ederek bizi denetlemeye- davet ediyorum"