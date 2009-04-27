Bakan Çelik'i 4. kez tazminata mahkûm ettirdi

Eski Erzurum Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i dördüncü kez tazminata mahkûm ettirdi



Budak, Çelik eski müsteşarı Necati Birinci ve dönemin Erzurum Valisi Celalettin Güvenç aleyhine açtığı iki ayrı tazminat davasını kazandı.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında 66 soruşturma açılan ve defalarca yargı kararıyla, alındığı görevine dönen ve son olarak Ankara’da dolu bir kadroya atanan Fevzi Budak, yeni bir hukuk zaferine imza attı. Budak, 2005 yılı sicil notunun ‘objektif kriterlere’ uygun hazırlanmadığı ve dokuz kez haksız bir şekilde görevden alındığı iddiasıyla 2007 yılında Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Milli Eğitim Bakanı Çelik, dönemin müsteşarı Birinci ve dönemin Erzurum Valisi Güvenç hakkında 20 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açtı.



‘Mobbing’ suçlaması



Bu yargılama sürerken, Bakanlık, Budak’ın 2006 yılı sicil notunu da 60’a düşürdü. Budak, sicilinin ‘ortaya’ düşürülmesi nedeniyle açtığı davayı kazanarak, notu iptal ettirdi. Budak, 2008 yılında, Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesine sicil amirleri Çelik, Birinci ve Güvenç hakkında ‘kamusal erki kendi hissiyetleri’ doğrultusunda kullandıkları gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı. Budak, dava dilekçesinde iş yerinde manevi taciz anlamına gelen ‘mobbing’e maruz kaldığını savundu. Budak, davayı açtıktan bir gün sonra görevinden alınarak İstanbul’a edebiyat öğretmeni olarak atandı.



Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dava, suçlamalar ve suçlanan kişilerin aynı olması nedeniyle, Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davayla birleştirildi. Mahkeme Budak’ı haklı bularak Bakan Çelik, Necati Birinci ve Güvenç’i toplam 16 bin TL’ye ödemeye mahkûm etti.

