Bakan Çelik'e terör protestosu

Ankara Üniversitesi açılış töreninde Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, bir grup üniversiteli genç tarafından protesto edildi. Üniversiteli gençler, Bakan Çelik'e yönelik olarak 'Katillerle işbirliği yapıyorsunuz', 'Elinizde kan var' sloganları attı.



Ankara Üniversitesi’nin 2008-2009 eğitim öğretim açılış töreni Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, eğitim öğretim açılış töreninde konuşma yaparak, geçtiğimiz günlerde 15 askerin şehit olması ile sonuçlanan terör olayından üzüntü duyduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Bu sözlerinin ardından bir grup Ankara Üniversiteli genç ayağa kalkarak, “Katillerle işbirliği yapıyorsunuzö, “Burası Atatürk’ün üniversitesiö, “Elinizde kan var" sloganlarını attılar. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan gençler, bir süre sonra tekrar konuşma salonuna girerek, “Bu üniversite bizim", “Hadi herkes bu salondan çıksın, bu kepazeliğe son verelim" diyerek protestolarını sürdürdüler. Tekrar salon dışına alınan gençler güvenlik görevlilerin müdahalesi üzerine camları kırdılar. Protesto gösterilerini bir süre daha salon dışında sürdürdüler.



Bakan Çelik: 'Doğmamış çocuk büyümez'



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, yaptığı konuşmada 1980 yılından günümüze kadar üniversitelerin büyüyüp geliştiğini ifade etti. Türkiye’nin gelişmesinde tüm üniversitelerin büyük pay sahibi olduğunu kaydeden Çelik, “Son iki üç yıl içerisinde bir çok üniversite kuruldu. Bunların bazıları için tabela üniversitesi benzetmesi yapılıyor. Varsın desinler. Hacettepe ve ODTÜ de kurulduğu zamanlar böyle denmişti. Hacettepe ve ODTÜ’ye baraka üniversitesi deniyordu. Ama doğmamış çocuk büyümez, dikilmeyen ağaç da meyve vermez. Biz bu üniversiteleri kurdukö diye konuştu.



Üniversitelerin üniversite olması için, sadece fiziki alt yapının yeterli olmayacağını kaydeden Çelik, çok iyi bir öğretim görevlisi yapısı ve öğrencilerin de olması gerektiğini söyledi. Çelik, “Evet bu alt yapıyı ve öğretim görevlilerinin yetişmesini sağlamak bizim, hükümetin vazifesi ve hakkıyla yapılıyor, yapılmaya da devam edecek" dedi.



Ar-Ge’nin üniversitelerin ve Türkiye’nin gelişmesinde büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Çelik, Ar-Ge’ye ayrılan payın yüzde bin 500 oranında arttığını ifade ederek, üniversitelerin Ar-Ge potansiyelinin geliştirilmesi için de AB Altıncı Çerçeve Programına 230 milyon Euro yatırıldığını anlattı. Çelik, “Bu 230 milyon Euro’yu 17.3 milyar Euro’luk araştırma fonundan yararlanabilmek için, üniversitelerin yararlanabilmesi için verdik. Evet, üniversitelerimizin araştırma kurullarına çok daha fazla kaynak aktarılması lazım, bu barizdir. Ama mütevazi şartlara rağmen akademisyenlerimiz büyük başarılara imza attı" diye konuştu.



Bakan Çelik, gelişmenin sağlanabilmesi için rakiplerin daha ötesinde olunması gerektiğini, öğretim üyesi yetiştirilmesinin şart olduğunu söyledi. Hükümetin yurt dışında okutmak için bu yıl bin 400 kişi göndereceğini söyleyerek, üniversitelere de 84 bin kontenjan ayrıldığını ve bunların büyük bölümünün akademisyen kadrosu olduğunu bildirdi. Çelik, “Bugün gerçeklerimizdir, yarın ise hayallerimizdir. Hayalleri, hatıralarının önüne geçemeyenler başarısız olurlar. Biz hayallerimizi hatıraların önüne geçireceğiz" diye konuştu.



