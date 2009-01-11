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Politika

Bakan Çelik'e suç duyurusu

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanı Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

11 Ocak 2009 02:00

Türk Eğitim-Sen, Beytullah Yağız’ın Van’a sözleşmeli öğretmen olarak atanmasında usulsüzlük olduğu ve görevini kötüye kullandığı iddiasıyla, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sendika avukatlarınca sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Yağız’ın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) taban puanını 90 olarak belirlediği Aralık 2007 döneminde KPSS’de 57.172 puan aldığı halde Van’a sözleşmeli matematik öğretmeni olarak atandığı” öne sürüldü. Matematik alanı için puan barajının hiçbir zaman 80’in altına inmediğine yer verilen dilekçede, 2005’te 39.523, 2006’da 56.900, 2007’de 57.172 ve 2008’de 58.608 puan alan Yağız’ın başvuru hakkının dahi olmadığı vurgulandı.

MEB ise adı geçen öğretmenin KPSS puanında değişiklik yapılmadığını ve işlemin atama değil, görevlendirme olduğunu bildiren bir açıklama yapmıştı.

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