Bakan Çelik’e okul açılışında işçi protestosu

Milli eğitim bakanı Hüseyin Çelik Kocaeli'nde okul açarken, 10 gün önce fabrikadaki işlerine son verilen işçiler protesto gösterileri yaptı.



Kocaeli’nin yeni kurulan ilçelerinden Kartepe’de faaliyet gösteren ve son günlerde işçi çıkarmalarıyla da gündeme gelen Tezcan Galvaniz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Tezcan’ın yaptırdığı ve 2006’da eğitim- öğretime açılan okula, 3 yıl aradan sonra resmi açılış yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik okulu açarken, 10 gün önce fabrikadaki işlerine son verilen işçiler ise protesto gösterilerinde bulundu.



Kartepe İlçesi’nin Arslanbey bölgesinde kurulu Tezcan Galvaniz Fabrikası’na yakın bir noktada inşa ettirilen Arslanbey Fevziye Teczan Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 2006 yılında tamamladı ve aynı yıl eğitim- öğretime açıldı. Ancak resmi açılış töreni yapılmayan okul için, işçi çıkarmaları nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan fabrika yöneticileri Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’e davet göndererek resmi açılış yaptırdı.



Son olarak işlerine son verilen 40 işçi, Bakan Çelik'in okula gelişi ve konuşması sırasında, ‘Babalar işsiz, çocuklar aç’, ‘İşimizi geri istiyoruz’ sloganları attı. Bakan işçilere, fabrika sahibi ile görüştüğünü, fabrikada ciddi bir üretim olmamasına rağmen birçok işçinin çalışmaya devam ettiğini söylediğini, ticari hayatta böyle iniş ve çıkışlar olabileceğini belirterek yanıt verdi. Bakan Çelik, işçilerin umutlarını kaybetmemesini, krizin sona ermesiyle yeniden işlerine dönebileceklerini de söyledi.



Okulun açılış törenini uzaktan izleyen işçiler, Bakan tören alanından ayrılırken de protestolarını sürdürdü.

