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Bakan Çelik'e göre 11 işçinin ölümü kadermiş

Çalışma Bakanı bu açıklamaları Plan Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin olayla ilgili sorularını yanıtlarken söyledi.

15 Mart 2012 19:57

 

T24 - Çalışma Bakanı Faruk Çelik Esenyurt'ta 11 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili, "Esenyurt'taki işçilerin ölümü kaza değil, ama kader" dedi. Bakan Çelik, olayla ilgili sorumluları ortaya çıkaracaklarını söyledi.
 
CHP'li Mevlüt Aslanoğlu'nun "İşçilerin kaderi bu muydu?" sorusu üzerine Bakan Çelik, "Olay kaza değil. Önlem alınsa yaşanmazdı. Ama kader mi kader..." yanıtını verdi.
 
Faruk Çelik, iş güvenliğine ilişkin yasa tasarısının geç kaldığı eleştirilerine de yanıt verdi, "Bakanlar arasında görüş ayrılığı var deniyor. Konu sadece o değil. Sosyal taraflarla mutabakat sağlamak zaman alıyor" dedi. 
 
İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün de iş kazalarının yaşam hakkı ihlaline girdiğini açıkladı.
 
Üstün, "İşçileri komisyona davet ediyoruz" çağrısını yaptı.
 
SORULAR...
 
 

Bakan Çelik: 11 işçinin ölümünü kapatmıyoruz

 
Bu arada, Faruk Çelik ölen 11 işçiyle ilgili gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
 
"Bakanlığın sorumluluğu olmasın" diye bir çaba içine girmediklerini ifade eden Çelik, "Sorumluluk kiminse yapılacak çalışmalarda bunlar net bir şekilde ortaya çıkacak. Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak. Burada bir şeyi örtmenin, kapatmanın peşinde değiliz'' diye konuştu.
 
Çelik, ölen işçilerin sigorta işlemlerine ilişkin soru üzerine, bu işlemlerin kayıt günü ve saatlerinin belli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
 
"Dakikası, saniyesi ile belli. Dolayısıyla, bilgi anlamında herhangi bir kayıp, kaçak söz konusu değil.
Mevzuatımız açık. Bir kişinin elektronik ortamda sigortalılığa geçişi, geçiş işleminin yapılması yasal olarak mümkün. Ama olayın etik boyutu da ortada tabii. Mevzuatımız neyi gerektiriyorsa bunların hepsi araştırılıyor. 'Yazık ölene ' diye bir tabir vardır Anadolu'da. Keşke kardeşlerimizi kaybetmemiş olsaydık. Yoksa diğer haklarla, cezalarla, müeyyidelerle ilgili ne varsa, bu yanlışın içinde olan kim varsa onlar cezasını bulur. Onlar sorun değil ama, yazık ölene."
 
Bakan Çelik, çok yakın bir zamanda, üzerinde 8 aydır ilgili taraflarla çalıştıkları İş Sağlığı Güvenliği Yasa Tasarısı'nın geleceğini söyledi.
 
Taraflarla görüşülmesi ve yüzde yüz mutabakat sağlanamadığı için sürecin uzadığını kaydeden Çelik, "Biz Bakanlık koltuğuna oturduğumuz ilk günden itibaren hazırladığımız yasalardan biridir. Mükemmele çok yakın İş Sağlığı Güvenliği Yasası'nı artık tüm çalışanlarımız için yürürlüğe koymamız gerekiyor.Şu anda 50 artı için geçerli olan bu düzenlemeyi müstakil bir yasa olarak tüm çalışanlar için hazırlayacağız. Bunun, bu dönemde bitmesi gerekiyor. Nisan ayında almamamız için bir neden yok' diye konuştu.
 
 
 

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