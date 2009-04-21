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Yaşam

‘Bakan Çelik, yetkilerini aşıyor’

Eğitim Sen Genel Başkanı Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in yönetici atamalarında yetkilerini aştığını iddia etti.

21 Nisan 2009 03:00

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in yönetici atamalarında yetkilerini aştığını iddia etti.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığında yıllardır siyasi kadrolaşma yapıldığını ileri sürdü.

Bakanlık tarafından yapılan hemen her atamanın tartışma konusu olduğunu savunan Kılıç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, yönetici atamalarında yetkilerini aşıyor. Bakanlık, görevde yükselme, atama ya da yer değiştirme ile ilgili kriterler belirlemek ve en nitelikli personelin seçilmesi konusunda tedbirler almakla görevlidir. Ancak kanun, tüzük ve yönetmeliklerde hangi durumlarda Milli Eğitim Bakanının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesine dayanarak atama yapacağı belli iken, geçmişte yapılan bir çok atamada bu kurallara uyulmamış olması düşündürücüdür.

Eğitim Sen'in açtığı ve kazandığı davada, Danıştay 2. dairesinin, idarenin yönetici atamalarındaki yetkisinin sınırlı olduğunu, kamu yararı ve kamu hizmetlerinin gerekleriyle ilişkilendirilmesi gerektiğini belirtmiş olmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanının devlet memurları kanununun 76. maddesinin kendisine tanıdığı atama yetkisini sınırsız gibi kullanmak istemesi hem hukuka hem de bugüne kadar benimsenen uygulamalara aykırıdır."

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