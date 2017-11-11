Bakan Çelik, Van'da düzenlenen Helsinki Zirvesi'ne katıldı (2)

\"VAN, DÜNYA BARIŞININ KONUŞULDUĞU YERDİR\"

AB Bakanı Ömer Çelik, Van\'da düzenlenen Helsinki Forumu\'nda konuştu. Bakan Çelik, coğrafi ve tarihi bağlardı olan bu bölgede uzun süreden bu yana çalkantılar görülürken son dönemde yeni gelişmelerin de ortaya çıktığını söyledi. Bakan Çelik, \"Bir zamanlar bu bölge daha ziyade \'Ortadoğu Barış Süreci\' olarak adlandırdığımız İsrail-Filistin meselesi ile tanınırken, \'Arap Baharı\' ve özellikle de Irak ve Suriye\'de yaşananlarla başka bir hal aldı\" dedi. Van\'da bir otelde düzenlenen Helsinki Forumu\'na katılan Türk ve yabancı konuklara konuşan Bakan Çelik, Van\'ın böyle bir zirveye ev sahipliği yapmasının gurur verici bir durum olduğunu söyledi.

Bakan Çelik şöyle konuştu:

\"Coğrafi ve tarihi bağımız olan bu bölgede, uzun zamandır çalkantılar yaşanırken, son zamanlarda yeni gelişmeler de ortaya çıktı. Bir zamanlar bu bölge daha ziyade \'Ortadoğu Barış Süreci\' olarak adlandırdığımız İsrail-Filistin meselesi ile tanınırken, \'Arap Baharı\' ve özellikle de Irak ve Suriye\'de yaşananlarla başka bir hal aldı. Son olarak Körfez\'de ve Suudi Arabistan\'da meydana gelenler bölge gerçekten karmaşık bir hale geldi. Bütün bunların yanı sıra, 2\'nci Dünya Savaşı\'ndan bu yana en büyük zorunlu insan hareketliliği ve bu hareketliliğin neden olduğu insani felaket ile karşı karşıyayız. Yaklaşık 65 milyon insan yerinden- yurdundan edilmiş durumda. Bu insanların bir kısmı Avrupa\'nın kapılarını zorluyor. Türkiye bu noktada adeta Avrupa üzerindeki baskıyı hafifleten bir emniyet rolü oynuyor. Tek başına 3 milyonun üzerinde Suriyeliye ve 400 bin Iraklıya ev sahipliği yapıyoruz.\"

Bakan Çelik, soğuk savaşın sona ermesinden bu yana farklı dini ve etnik topluluklara karşı yabancı düşmanlığı arttığını belirtti. Bakan Çelik, şöyle devam etti:

\"Aşırı sağ ve ırkçılık hali hazırda yükseliş eğilimindeler. Mikro milliyetçilik güçleniyor. Bütün bu dinamikler barışçıl ve kapsayıcı toplumları tehdit ediyor. Ulus devletler çok sayıda hibrid tehdidi saldırısı altında. Terörizm ortak bir tehdit olarak kendini gösteriyor. Siber saldırılar, yalan haberler ve seçimlerin manipüle edilmesi karşısında oldukça kırılgan ve tehlikeye açık bir durumdayız. Teorik olarak konuşacak olursak Avrupa\'nın bu tehdit, risk ve sınamalara direnme gücü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, işin pratiğine bakacak olursak yeterince çaba sarf edilmediği görülmektedir. Eğer bu sorunlar gerektiği gibi ele alınmazsa Avrupa da sıkıntıya düşecektir. Kısa dönemli düşünme, vizyon eksikliği ve giderek artan popülizm Avrupa\'yı kendi evrensel değerlerinden uzaklaştırıyor.\"

Helsinki Forumu\'nda konuşan Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise, Helsinki Forumu\'un dünyadaki kronik sorunları özellikle de Ortadoğu’daki sorunları tartışan çok önemli bir kurum olduğunu, Van, Mezopotamya ve Orta Asya\'nın birleştiği bir yer olduğunu vurguladı.

\"VAN, DÜNYA BARIŞININ KONUŞULDUĞU YERDİR\"

Kayatürk, Van\'ın karayoluyla İran Irak ve Suriye’ye birkaç saat uzaklıkta bulunduğunu hatırlatırken \"Ortadoğu’yu konuşacaksak burada konuşacağız. Van; şehit cenazelerinin buradan bütün Anadolu’ya gittiği yer olmasın. Dünya barışının konuşulduğu yer olsun istiyoruz. Burada değerli HDP milletvekili var. Van söz konusu olunca birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendireceğiz. Yurt dışından gelen ve yurt içinden gelen misafirlerle detaylı bir toplantı yapacağız. Van için varız, madem Van bizi seçti ve meclise gönderdi. O halde Van’ı dünyaya tanıtmamız gerekir.\" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu da , Helsinki Forumu\'nun Van toplantısında Ortadoğu ve dünya için faydalı ve kullanışlı sonuçlar elde edileceğine inandığını belirtti. Helsinki Forumu, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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