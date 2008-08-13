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Yaşam

Bakan Çelik: Tuzla'ya neşter vurulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Tuzla'daki tersanelerin mutlaka tahliye edilmesi veya kapatılması gerektiğini söyledi

13 Ağustos 2008 03:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Tuzla'daki tersanelerin mutlaka tahliye edilmesi veya kapatılması gerektiğini söyledi.
Tuzla'da gerçekleşen kaza ile ilgili olarak konuşan Çelik, şu mesajları verdi:
- Tersanelerin mutlaka tahliye edilmesi veya kapatılması gerekiyor.
- Çözüm için buraya köklü bir şekilde neşter vurulmalı.
- Bu konuda alınan kararları gerçekleştireceğiz.
- Bu kaza üretim sırasında meydana gelen kaza değil. Test sırasında meydana gelen kaza. Bu kazada mühendislik hatası söz konusu
- 19 işçinin hangi akılla filikaya konduğunu kimse açıklayamadı.


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