Bakan Çelik: Tuzla'ya neşter vurulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Tuzla'daki tersanelerin mutlaka tahliye edilmesi veya kapatılması gerektiğini söyledi.

Tuzla'da gerçekleşen kaza ile ilgili olarak konuşan Çelik, şu mesajları verdi:

- Tersanelerin mutlaka tahliye edilmesi veya kapatılması gerekiyor.

- Çözüm için buraya köklü bir şekilde neşter vurulmalı.

- Bu konuda alınan kararları gerçekleştireceğiz.

- Bu kaza üretim sırasında meydana gelen kaza değil. Test sırasında meydana gelen kaza. Bu kazada mühendislik hatası söz konusu

- 19 işçinin hangi akılla filikaya konduğunu kimse açıklayamadı.





