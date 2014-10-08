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Bakan Çelik: Suriyelilere kimlik verilecek

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Suriyelilere açık işlerde çalışma imkanı da sunulacağını belirtti

08 Ekim 2014 16:01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'deki Suriyelilere kendilerini tanımlayacak kimlikler verileceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, beraberindeki bakanlar ve üst düzey ekonomi bürokratlarıyla birlikte düzenlenen 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıkladığı basın toplantısında konuştu. 

Burada yaptığı açıklamada Türkiye’de bulunan Suriyeli misafirlere ‘kendilerini tanımlayan kimlikler’ verileceğini söyleyen Çelik, Suriyelilere açık işlerde çalışma imkanı da sunulacağını belirtti. 

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