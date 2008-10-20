Bakan Çelik: Söyleyecek sözümüz kalmadı



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, “Artık şehit ailelerine, milletimize, ne iktidar olarak, ne bakan olarak, ne milletvekili, ne de vatandaş olarak fazla söyleyecek cümlenin kalmadığını biliyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Balıkesir'in Edremit İlçesi’nde AKP teşkilatının 3'üncü olağan kongresine katıldı. Türkiye’nin sorunlar yumağının ortasındaki önemli bir coğrafyada bulunduğunu, iktidar olarak milletin burnunu kanatmadan, milleti duvara toslatmadan ülkeyi selamete ulaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Çelik, “Bu kadar büyük sorunlara rağmen bizler sadece olayları izlemiyoruz. Olayların bizzat yönlendiricisiyiz. Olayların bizzat içinde aktör olarak yer alıyoruz. Bizim izlememiz neticesinde Türkiye’nin varlığı dünyada hissedildi. Yakın geçmişte olana dikkat edin. Başbakanımız, eski başbakanlarda olduğu gibi değil. İki gün yaz tatili yapacak, sadece iki gün. Bu tatil esnasında meydana gelen Rusya’nın Güney Osetya'yı işgali karşısında tatili bıraktı, atladı uçağa ve Rusya’ya gitti. Eskiden başbakanların, devlet yetkililerinin bir yerden bir yere gitmesine, zaten olayları izledikleri için gerek yoktu. Gidecek olurlarsa da 50 yerden icazet almaları gerekirdi. İcazet dönemini bizler bitirdik. Yakın geçmişte olanlara dikkat edin. İcazet alan siyasetle, inisiyatif kullanan siyaset arasındaki fark bu. Bu farka dikkat edin” diye konuştu.





‘Terör belası 25 yıldır yürekleri dağlıyor’



Türkiye’nin 25 yıldır terör belasıyla karşı karşıya olduğunu kaydeden Çelik, bu beladan kurtulmak için maddi ve manevi tüm imkânları seferber ettiklerini söyledi. Çelik, bu konuda kimsenin “Siyasi irade ortaya koymuyorlar, üzerlerine düşenleri yapmıyorlar” gibi bir hava içine girmemesi gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Terör belası 25 yıldır anaların yüreğini dağlamaya devam ediyor. Anaların göz pınarları kurudu. Artık şehit ailelerine, milletimize, ne iktidar olarak, ne bakan olarak, ne milletvekili, ne de vatandaş olarak fazla söyleyecek cümlenin kalmadığını biliyoruz. Gelinen nokta, tesellilerin, teselli cümlelerinin bittiği, bir şeyin söylenemeyeceği noktadır. Kimse burada iktidara suçu havale etmek kolaylığına kaçmasın. Bu bölgede Türkiye’nin kalkınmasını istemeyenler, Türkiye’nin güçlenmemesinden yana olmayanlar, fert başına milli gelirin 20 bin dolara, 30 bin dolara çıkmasından yana olmayanlar, Türkiye’nin önüne bu takozları koydular. Unutmayın ki koymaya da devam edecekler. Çünkü Türkiye’nin etkinliğinin hangi düzeyde olacağını, güçlü Türkiye’nin neler yapacağını çok iyi bilmekteler. Onun için güçlenmemen gerekiyor. Türkiye’de bölgesel alanlardaki dengesizlikleri gidermeye çalıştığımız bu süreçte terörün tekrar hortlatılması çok anlamlıdır.”

