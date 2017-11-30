Bakan Çelik Sofya’ya ziyarette bulunacak

ANKARA, (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak üzere 1 Aralık 2017 tarihinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Sofya ziyareti çerçevesinde Bulgaristan Başbaşkanı Boyko Borisov tarafından kabul edilecek, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve ayrıca Bulgaristan’ın AB Dönem Başkanlığından sorumlu Bakanı Lilyana Pavlova ile görüşecek.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in aynı zamanda Sofya ziyareti sırasında Bulgaristan medyasına mülakatlar vereceği de öğrenildi.

AB Bakanlığı yetkilileri, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in Sofya temaslarında, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, Bulgaristan’ın 2018’in ilk yarısında üstleneceği AB Dönem Başkanlığı ve iki ülke arasındaki işbirliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.