Bakan Çelik: Saray gibi okullar yaptık

Milli Eğitim Bakanı Çelik, komünist ülkelerin okullarına benzeyen tipsiz olarak ilan ettiği projeler yerine saray gibi okullar yaptıklarını söyledi



Çelik, Şanlıurfa'nın Karaköprü beldesinde Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'de 6 yıllık dönemde eğitim alanında İstanbul'dan sonra en fazla yatırımın Şanlıurfa'ya yapıldığını ifade etti.



Kentin nüfus artış hızının ortalamanın bir hayli üzerinde olduğunu, o nedenle aynı dönemde Şanlıurfa'da yapılan derslik sayısının neredeyse Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan derslik sayısına eşit olduğunu dile getiren Bakan Çelik, okul binalarıyla ilgili projeleri çağın gereklerine uygun hale getirmeye çalıştıklarını bildirdi.



'Tipsiz projeler gitti yenilerini ürettik'



Bakan Çelik, bakanlığa başladığında tek okul projesi bulunduğunu öğrendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bakanlığın bundan önceki okul mimarisi komünist ülkelerin okullarına benziyordu. 'Tip Proje' olarak adlandırılıyordu. Bu projeleri 'tipsiz proje' olarak ilan ediyorum, dedim ve 41 çeşit yeni proje ürettik. Saray gibi okullar yaptık. İstedik ki çocuklarımız kimliği olan okullarda eğitim görsün. Eğer biz devlet olarak okullarımızı, hastanelerimizi ve postanelerin projelerini adam gibi yapmazsak vatandaştan da iyi bir proje bekleyemeyiz."



Yaşlı adamın yardım talebi



Beldedeki Karaköprü Kız Meslek Lisesi ve kız yurdunun açılışına da katılan Hüseyin Çelik, daha sonra, il merkezine geçerek Mehmet Hacıbozanoğlu İlköğretim Okulunun açılışını yaptı.



Bakan Çelik'in okuldan ayrılışı sırasında yanına yaklaşan 65 yaşındaki Halil İkidağ, maddi olanaksızlıklara rağmen 8 çocuğundan 6'sını okula gönderdiğini, ancak öğrencilerin, eğitim yardımından henüz faydalanmadığını iddia etti.



Konuyu okul idarecilerine anlattığını ancak olumsuz cevap aldığını öne süren İkidağ, Bakan Çelik'ten yardım istedi. Bunun üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine talimat veren Hüseyin Çelik, konunun araştırılması ve sorunun çözülmesini istedi.



Bakan Çelik ve beraberindekiler okuldan ayrıldıktan aynı mahallede bulunan Eyyüp Peygamber Camisi'ne gitti. Camide Hz. Eyyüp'ün çile çektiği rivayet edilen makamının önünde dua eden Çelik, cuma namazını da burada kıldı.



Çelik ve beraberindekiler, daha sonra Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hüsnü Özyeğin İlköğretim Okulunun da açılışını yaptı. Yağmur nedeniyle konuşmasını kısa tutan Çelik, dışarıda bekleyen öğrencilerin de içeri alınması talimatını verdi.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik kent merkezindeki açılışların ardından Suruç ilçesine hareket etti.

