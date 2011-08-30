-Bakan Çelik: Olması gerekenler oluyor BURSA (A.A) - 30.08.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Genelkurmay Başkanlığın internet sitesinde yapılan güncellemeye ilişkin, ''Türkiye iyiden iyiye normalleşiyor. Olması gerekenler oluyor. Güzel şeyler yaşanıyor. Gönül rızasıyla oluyor, esas iyi tarafı bu. İsteyerek oluyor, bir zorlama söz konusu değil. Daha da güzel şeylere layık ülkemiz ve insanımız. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz'' dedi. Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa Valiliği'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında, 30 Ağustos Zafer ve Ramazan Bayramı'nı aynı anda kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Bakan Çelik, bir basın mensubunun, ''Genelkurmay Başkanlığının internet sitesi güncellendi ve e-muhtıra olarak nitelendirilen 27 Nisan tarihli açıklamaları kaldırıldı. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine şöyle konuştu: ''Türkiye iyi yolda. Türkiye sorunlarını, problemlerini, konuşarak çözebilen ender ülkelerden birisi. Dolayısıyla kuruluşundan bugüne Türkiye'de değişim, gelişim ve özellikle demokratikleşme alanında önemli mesafeler aldığımız gerçek. Son dönemlerde demokratikleşmede aldığımız mesafeleri, vatandaşlarımız iyi biliyor. Bütün kurum ve kuruluşlarımız tarafından da takdirler karşılanıyor. Her ülkenin geçmişinde sıkıntılı dönemler olmuştur. Millet iradesinin egemenliğinin tartışılmadığı sürecin içinde bulunduğumuz dönemde, bütün kesimlerin, bütün kurum ve kuruluşların demokrasiye bağlılığını göstermeye ve bunu gerçekten içselleştirme ve uygulamaya dönük bu adımları son derece önemlidir. Türkiye iyiden iyiye normalleşiyor. Olması gerekenler oluyor. Güzel şeyler yaşanıyor. Gönül rızasıyla oluyor, esas iyi tarafı bu. İsteyerek oluyor, bir zorlama söz konusu değil. Daha da güzel şeylere layık ülkemiz ve insanımız. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz.''