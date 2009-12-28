Bakan Çelik: Kimse olayları abartmasın

Devlet Bakanı Faruk Çelik, ''Kimse olayları abartmasın. Diyarbakır'ın nüfusu 1.5 milyon, topladıkları insanlar 8-10 bin kişi. 8-10 bin kişiyle Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü sarsacağını zanneden zavallılar varsa şunu bilsinler ki buna en çok karşı çıkacak olan yine Diyarbakırlı ay-yıldızlı bayrağa gönül vermiş vatandaşlarımızdır'' dedi.

Faruk Çelik, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında, ülkenin huzuru, birliği ve dirliğinin, herşeyin önünde olduğunu söyledi.

Ülkenin birliğini ve dirliğini sağlayarak huzurun sürekli olması için gerekli önlemleri almasının, yönetimlerin en önemli görevi olduğuna dikkati çeken Çelik, Türkiye'nin, geçmişte komşu ülkelerden emin olmamak gibi sorunlar yaşadığına işaret etti.

Çelik, uzun mücadeleler sonucunda Türkiye'nin çevre ülkelerle ilişkisinin barış noktasına geldiğini söyledi.

Türkiye'nin komşularıyla ilişkileri iyi duruma geldikten sonra kronik sorunlarını çözmek için düğmeye bastıklarını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

''Yabancıların, Türkiye'nin düşmanı olan unsurların, yeri geldiği zaman kaşımaya çalıştıkları, alan buldukları yerleri kurutmak için düğmeye bastık. Bunlardan biri de terör. Terör bitsin ki 72 milyon vatandaşımız huzur bulsun. Bundan dolayı iç ve dış konjonktürün, komşularla ilişkilerin uygun olduğu zamanda, 'terör dağları terketsin' diye sayın başbakan bu çok zor projenin altına girdi ve hepimiz de bu zor projenin üstesinden gelmek için kolları sıvadık, bu taşın altına girdik.''

Terörle geçen yeni 30 yılları yaşatmaya hakları olmadığını ifade eden Çelik, ''Toplu konutunu, duble yolunu, barajını yaptık, doğalgazını getirdik, herşeyi yaptık ama huzur olmayınca bunların anlamı yoktur. Onun için 'millet adına her türlü riski almaya hazırız' diyerek yola çıktık'' diye konuştu.

Çelik, ''barış isteyenler''in, Habur'da teslim olan PKK'lıları nasıl karşıladıklarını 72 milyonun gördüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

''İzmir'de tahriklerde bulundular. Bu, barıştan yana olmak mıdır? 'Terörist başından talimat aldığını' açıkça söylemek demokrasiden yana olmak mıdır? Kimse olayları abartmasın. Diyarbakır'ın nüfusu 1.5 milyon, topladıkları insanlar 8-10 bin kişi. 8-10 bin kişiyle Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü sarsacağını zanneden zavallılar varsa şunu bilsinler ki buna en çok karşı çıkacak olan yine Diyarbakırlı ay-yıldızlı bayrağa gönül vermiş vatandaşlarımızdır.''

Çelik, kim ne derse desin tek amaçlarının Türkiye'nin huzuru kavuşması olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya, Bursa Valisi Şahabettin Harput, türlü kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasal parti temsilcileriyle il genelindeki muhtarlar katıldı.