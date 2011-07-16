-BAKAN ÇELİK: KIDEM TAZMİNATI ÇÖZÜLECEK TBMM (A.A) - 15.07.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı konusunun 1970'li yıllardan beri gündemde olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade ederek, ''Konu çözüme kavuşacaktır. Taraflarla uzlaşarak getireceğiz, maksimum düzeyde uzlaşı arayacağız'' dedi. Çelik, sendikaların toplu sözleşme yapma yetkisinde esas alınan istatistiklerin yayımlanmasının yıl sonuna erteleyen kanun teklifinin görüşmelerinde Hükümet adına söz aldı. Çelik, herhangi bir iş kolunda yetkili sendika olarak toplu sözleşme yapılabilmesi için yüzde 10 ülke barajı olduğunu anımsatarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı istatistiklere göre bunun belirlendiğini anlattı. Yaptıkları düzenlemeyle, bakanlığın değil, SGK'nın verilerini esas almayı öngördüklerini dile getiren Çelik, bunu hak ve hukuk açısından yaptıklarını söyledi. Çelik, ölülerin, çalışmayanların sendika üyesi olarak göründüğünü belirterek, aylık primi ödenen, işçi olduğu tescilli olanların esas alınmasını, sağlıklı ve güncel verilerle hareket etmek istediklerini kaydetti. Bu düzenlemeye paralel olarak yüzde 10 barajının aşağı çekilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, ittifakla Genel Kurul gündemine getirdiklerini ancak sosyal taraflarca yasanın çıkmasına engel olunduğunu kaydetti. Çelik, bakanlığının diyalog bakanlığı olduğunu, ortakları bulunduğunu dile getirerek, sendika, konfederasyon ve Üçlü Danışma Kurulu kararlarına saygı duyduklarını, çalışmaları birlikte sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Üçlü Danışma Kurulunu Ağustos ayında iki, Eylülde bir kez toplayarak, 2822 ve 2821 sayılı yasaları, 12 Eylül'den kalan yasaların değiştirilmesi için mutabakat sağladıklarını bildiren Çelik, değiştirilmesine yönelik tasarıları Meclise göndereceklerini kaydetti. Çelik, ''Kıdem tazminatıyla ilgili olarak 'gündemimizde yok' dedik, doğru... Bakanlığımızın bir haftalık dönem içinde yaptığı çalışmada 'gündemimize almadık' dedik. Üçlü Danışma Kurulunda 'gündemimizde olmayan bir konu' dedik. Hükümet programında var, çalışma hayatı ve bakanlığın 1970'li yıllarından beri hep gündeminde olmuştur, olmaya devam edecektir. Mutlaka bu konuyu çözüme kavuşturulacaktır. Bu olaya diyalog merkezli, Üçlü Danışma kurulunda, taraflarla uzlaşarak, huzurunuza getireceğiz. Maksimum uzlaşı arayacağız'' diye konuştu. -GÖRÜŞMELER- Teklif üzerindeki görüşmelerde söz alan CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, AK Parti hükümetlerinin ''Türkiye'yi el yordamıyla yönettiklerinin somut göstergelerinden birinin bu kanun teklifi olduğunu'' öne sürdü. Çetin, ''Teklifi ciddiye almak doğru değil, doğru düzgün hazırlanmamış, kelimeler yanlış kullanılmış. İşçilere söz veriyorsunuz, oylarını alıyorsunuz ama verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Çalışma Bakanlığı, sendikacıların burnuna halka geçirmiş baraj konusunu şantaj olarak kullanıyor'' dedi. Çetin, İşçilerin baraj konusuyla meşgul olmadıklarını, asıl sorunun örgütleneme olduğunu söyledi. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu da, teklifin, herhangi bir konfederasyon ya da sendikaya yönelik bir ayrıcalık olmadığını kaydetti. Sendikalarda hem üye güncellemelerinin yapılmadığını, hem de ilgili yasada değişikliğe gidilmediğini belirten Uslu, bu nedenle ertelemenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Uslu, önümüzdeki aylarda da sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt ile ilgili yasalarda kökten değişiklik yapılarak Türkiye'yi 12 Eylül ayıbından kurtarılması gerektiğine dikkati çekti. Kıdem tazminatı ile ilgili düşünülen düzenlemeye ilişkin eleştirilere de yanıt veren Uslu, bunun işçi haklarına yönelik bir saldırı olmadığını, aksine tazminatın işverenin inisiyatifinden kurtarılacağını, güvence altına alınacağını dile getirdi. -MECLİS TV'DEN YAYIN YAPILMADI- Görüşmelerde söz alan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Meclis TV'nin Genel Kurul çalışmalarını yayınlamamasına tepki gösterdi. Parlamento çalışmalarının Türk milletinden saklanmak istendiğini öne süren Vural, milletin sesinin saklanamayacağını söyledi. Vural, Meclis Başkanlığını bu konuda göreve davet etti. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise Parlamentoda 24. Dönem başladığından beri Meclis TV'nin görüşmeleri yayımlamadığını, ancak TRT'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu için yapılan güven oylamasındaki konuşmasını yayınladığını söyledi. Hamzaçebi de sorunun çözülmesi için Meclis Başkanlığının girişimde bulunmasını istedi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut da daha önce Meclis Başkanlığı ile TRT arasında yapılan protokol gereği görüşmelerin yayımlanmadığı bilgisini aldıklarını, ancak konuyu değerlendireceklerini söyledi.