Bakan Çelik, kesintiyi yalanladı

650 bin öğretmenin ek ders ücretleri kesilecek

Çelik, yaptığı açıklamada, bir sendikanın, "30 Martta okulların tatil olması nedeniyle öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyeceği" yönünde açıklama yaptığını anımsattı."Biz 30 Martın tatil olmasıyla ilgili kararı Sayın Başbakanımızla da görüşerek verdik. Öğretmenlere 30 Mart Pazartesi günü tatil olduğu için ek ders ücreti verilmeyeceği doğru değil. Özel bir Bakanlar Kurulu kararı alarak, öğretmenlere ek ders ücreti vereceğiz."Okullar, 29 Mart yerel seçimlerinde öğretmenlerin çoğunluğunun görevli olması ve okul binalarında oy kullanılacak olması nedeniyle eğitim-öğretim için hazırlıklar hemen tamamlanamayacağından 30 Mart Pazartesi günü tatil edilmişti.