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Yaşam

Bakan Çelik, kesintiyi yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Çelik, seçim nedeniyle bir gün tatil yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinde kesinti yapılacağı haberini yalanladı.

28 Mart 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 29 Mart yerel seçimleri dolayısıyla tatil ilan edilen 30 Martta öğretmenlere ek ders ücreti ödeneceğini bildirdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, bir sendikanın, "30 Martta okulların tatil olması nedeniyle öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyeceği" yönünde açıklama yaptığını anımsattı. 

'650 bin öğretmenin ek ders ücretleri kesilecek'

Öğretmenlere ek ders ücreti verilmemesinin söz konusu olmadığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Biz 30 Martın tatil olmasıyla ilgili kararı Sayın Başbakanımızla da görüşerek verdik. Öğretmenlere 30 Mart Pazartesi günü tatil olduğu için ek ders ücreti verilmeyeceği doğru değil. Özel bir Bakanlar Kurulu kararı alarak, öğretmenlere ek ders ücreti vereceğiz."

Okullar, 29 Mart yerel seçimlerinde öğretmenlerin çoğunluğunun görevli olması ve okul binalarında oy kullanılacak olması nedeniyle eğitim-öğretim için hazırlıklar hemen tamamlanamayacağından 30 Mart Pazartesi günü tatil edilmişti.

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