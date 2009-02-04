T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bakan Çelik: İstediğimi müdür yaparım

Milli Eğitim Bakanı Çelik, Mecliste atamalara ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. “İstediğimi müdür yaparım” dedi.

04 Şubat 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, bazı atamalarla ilgili eleştiriler olduğunu hatırlatarak, devlet memurları kanununun 76.maddesine dikkat çekti ve istediği okula müdür atayabileceğini söyledi.

“Öğrencilerin sıfır alması, tamamen
 hesaplama tekniğinden kaynaklı”

Milli Eğitim Bakanı Çelik, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü soru önergelerini cevapladı. Üniversite sınavlarında sıfır alan öğrenci sayısının bir elin parmaklarını geçmeyeceğini kaydeden Çelik, zaman zaman bir iki tane öğrencinin sıfır aldığını, onların da çeşitli sebeplerden dolayı boş kağıt vermeleri halinde sıfır aldıklarını belirtti. Bunun tamamen bir hesaplama tekniğinden kaynaklandığını söyleyen çelik, "Yanlışlar doğruları götürdükten sonra elde kalan ham puan hesaplanmaya değer bulunmamışsa, o teknik olarak sıfır geçmektedir. Biz öyle bir hesaplama yöntemi, ölçme değerlendirme yöntemi getiririz ki bir tek sıfır alan olmaz. O zaman da kendi kendimizi kandırmış oluruz" diye konuştu.

Okullarda süt dağıtılmayacakmış…

Okullara süt dağıtılması ile ilgili bir projelerinin olmadığını belirten Çelik, bütün Türkiye'deki 15 milyon öğrenciye süt dağıtmanın kolay olmadığını kaydetti. Çelik, "Geçmiş yıllarda bir iki vilayete dağıtıldı. Birine verip diğerine vermemek de doğru değil. Eğer sponsor bulunursa biz çocuklarımıza sütü seve seve dağıtmaya hazırız" dedi.

“Mevzuata uymayan bir durum yok”

Milli Eğitim Bakanı olarak yaptığı bazı atamalarla ilgili eleştiriler yapıldığını söyleyen Bakan Hüseyin Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama yetkisini düzenleyen maddenin Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi olduğuna işaret etti. Meclis'in huzurunda 76. maddenin bir tarafını kullanmayacağına dair söz verdiğini ve o sözünde de durduğunu vurgulayan Çelik, "Kura çektik, bir öğretmenimizin tayini Hakkari'ye çıktı, Ağrı'ya çıktı veya Edirne'ye çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'na onu Ankara'ya getirme maddesi veriyor bu madde. Ben bugüne kadar bunu asla kullanmadım ve kullanmayacağımı da bütün milletvekili arkadaşlarım biliyor. Çok nadir hallerde, diyelim ki orada bulunmaması gereken haller var. Boşanma durumu vardır, aile faciasına yol açacak haller vardır, can güvenliği meselesi vardır. Bu tür sebeplerden dolayı zaman zaman başvurduğumuz geçici görevlendirmeler vardır. Onun dışında yok. Ama ben herhangi bir okulun müdürlüğüne de 76'yı kullanarak yapabilirim. Bu mevzuata uymayan bir durum yok" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24