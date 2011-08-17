-Bakan Çelik: İnsanların fabrika ayarları bozuldu BURSA (A.A) - 16.08.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Somali'deki açlık ve sefaleti, ''insanların fabrika ayarlarının bozulması'' olarak değerlendirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Diyanet Vakfı'nın 11 ilde gerçekleştirdiği, ihtiyaç sahipleri ile sanayicileri buluşturan iftar yemekleri kapsamında Bursa'da da program düzenlendi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğindeki (BESOB) iftara, Bakan Çelik, Bursa Valisi Şahabettin Harput, Türkiye Diyanet Vakfı Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük, İl Müftüsü Mahmut Gündüz, işadamları Hüseyin Özdilek ve Şenol Şankaya, ilçelerden ve çevre illerden çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Çelik, Ramazanın insanın bakıma alındığı, kendini yenilediği bir ay olduğunu kaydetti. Ramazan'ın 'kendine gelme ve insan olduğunu anlamayı' ifade eden bir ay olduğunu kaydeden Çelik, Somali'de yaşanan drama değindi. Ramazanın orada yaşayanları ve yaşananları hissetme ayı olduğunu vurgulayan Çelik, sefaleti, israfı bu ayda düşünmek gerektiğini dile getirdi. Faruk Çelik, ''11 ayın sultanı bir ay değil, 11 ayın sultanı ramazanda düşünüp 12 ayı sultan yapmaktır. Ne mutlu bütün ayları sultan ayı olarak yaşayabilenlere'' ifadesini kullandı. Çelik, Afrika ülkelerinden Somali'deki açlık ve sefaleti, ''insanların fabrika ayarlarının bozulması'' olarak değerlendirdi. Çelik, ''Her cihazın teknik talimnamesi var. Her üretilen malın fabrika ayarları var. Fabrika ayarlarına uygun hareket etmek lazım. İnsanların fabrika ayarları bozuldu. Teknik talimnameyi insanlar kullanmaktan vazgeçti. Teknik talimnameyi bir kenara bırakınca, fabrika ayarlarından vazgeçince işte bu toplumsal sıkıntılar başladı'' diye konuştu.