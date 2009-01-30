Bakan Çelik: Eğitim bu ülkenin en önemli meselesi

Özel Okullar Birliğince Antalya Kremlin Palace Otel'de düzenlenen "Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu" sempozyumu başladı. Sempozyuma, Milli Eğitim Bakanı Çelik, milletvekilleri, akademisyenler ve bakanlık bürokratları katıldı.



Çelik, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ortak akıl toplantılarına, konuşmaya ve müzakereye ihtiyaç olduğunu belirterek, bu sempozyumun da buna hizmet ettiğini söyledi.



Bir ülkenin kalkınması ile eğitim arasında doğru orantı olduğunu ifade eden Çelik, "Eğitim alanında ne kadar iyiyseniz bu ülkenin refah düzeyine yansır. Bu nedenle eğitim ülkenin en önemli meselesidir. Eğitim istikbal davamızdır" diye konuştu.



Türkiye'nin 10 büyük ekonomiden biri olma hedefi olduğunu belirten Çelik, eğitimin alt yapısının da buna uygun olması ve buna göre dizayn edilmesi gerektiğini vurguladı.



Küreselleşmenin görmezden gelinemeceğini söyleyen Çelik, "Biz nasıl bir dünya ile karşı karşıyayız, düşmanımız kim bunu bilmemiz gerekiyor. Planlı, vizyonu, hedefi belli bir ülke olmak zorundayız. Yoksa hüsrana uğrarız. Biz insanımızın, devletimizin refahını, huzurunu arayan bir toplumuz" dedi.



“Eğitim varsa, sınav olacak”



"Küresel dünyada yönlendirilen, gündemi belirlenen, yönetilen bir ülke tasarlıyorsak, bu ülke Türkiye olamaz" diyen Çelik, yöneten bir Türkiye için eğitimin, sağlığın, ticari potansiyelinin çok iyi olmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.



Eğitim sisteminde eleştirilecek çok şey olduğunu belirten Çelik, "Birçok eksiğimiz var. Tamamlamamız gereken şeyler var. İnsan kaynaklarında, okullaşma oranında, fiziki alt yapıda, rehberlik sisteminde, yenilenen müfredatın içselleştirilmesinde eksik var" diye konuştu.



Mesleki teknik eğitimde okullaşma oranının yüzde 43'e çıktığını, 2010

yılı hedefinin yüzde 50 olduğunu anlatan Çelik, üniversiteye giriş sisteminde

bazı engeller kaldırılmış olsaydı, bugün mesleki eğitimin çok daha bir yerde

olacağını söyledi.



Son 6 yılda okullara gönderilen bilgisayar sayısının 730 bin adet olduğunu ifade eden Çelik, internet bağlantısı olmayan okul kalmayacağını söyledi. Ezberci eğitim sorununa da değinen Çelik, ezberci eğitimin verilenlerin sorgulanmadan benimsemek olduğunu kaydetti. Yeni müfredatın çocukların muhakeme gücünü artırmaya yönelik olduğunu belirten Çelik, böylece çocukların yeteneklerinin geliştiğini, yeni icatlar yaptıklarını belirtti.



Sınav sistemi konusunu da değinin Çelik, 'Yeryüzünde herkesin beğendiği bir sistem yok. Ölçme değerlendirmesiz bir eğitim sistemi yok. Eğitim varsa, sınav olacak. Tabii, sınav bunaltıcı olmamalı" dedi.



2023'te yıllık 96 bin dolar gelir dileği



Özel Okullar Birliği Başkanı Rüstem Eyüboğlu da bu yıl 8. düzenlenen sempozyumda, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne olan 2023 yılında, eğitimde hedef belirlemeyi ve vizyon geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Eğitim faaliyetlerinin sonucu kısa sürede alınabilen bir hizmet alanı olmadığını dile getiren Eyüboğlu, "2023 hayallerini" anlattı. Eyüboğlu, 2023 yılında, Atatürk ilke ve inkılaplarına daha fazla sahip çıkılmasını, devletin üniter yapısının korunmasını, bölgeler arası eğitim ve

öğretim farklılıklarının en aza indirilmesini, nüfusu 80 milyona çıkacak Türk halkının daha fazla sevgi, saygı ve hoşgörü içinde yaşamasını diledi.



Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 6 yaşındaki çocukların tamamının anaokulunda eğitim görmesini, 3-5 yaş arası çocukların okul öncesinde eğitim oranının yüzde 80'e ulaşmasını, sınıfların 24'er öğrenciden oluşmasını isteyen Eyüboğlu, "2023'te öğretmenlerimizin yıllık gelirinin 6 bin dolar olduğu bir Türkiye'yi hayal ediyorum. Sayın Bakanım, biraz fazla mı istedim?" diye konuştu.



Rüstem Eyüboğlu, SBS'nin Amerika'da da uygulanan bir sistem olduğunu vurgulayarak, bu sistemin bölgelerarası eğitim ve öğretmen kalitesi ile farklılıkları da ortaya koyduğunu söyledi.

