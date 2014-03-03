Bakan Çelik dolar yağmuruna tutuldu

Şanlıurfa'da seçim çalışmaları kapsamında ziyarette bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, katıldığı bir düğünde dolar yağmuruna tutuldu. O sırada Bakan Çelik'in rahatsızlığı yüzüne yansıdı.

Bakan Çelik, kent merkezinde avukat Ömer Çelik ile Çağla Yıldız’ın düğününe katıldı. Düğünde halay çeken Bakan Çelik’in üzerine davetliler 1’er dolarlık banknotlardan yağdırdı.

Düğünde nikah şahitliği de yapan Bakan, evlilik cüzdanını geline verdikten sonra çiftten 3 çocuk yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "Şanlıurfalılar işini biliyor. Bu tavsiye burada geçerli değildir" dedi.