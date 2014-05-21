Bakan Çelik: Çalışma koşullarında ciddi sıkıntılarımız var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Soma faciasına ilişkin Meclis'te yaptığı konuşmada, "Bu sistemde yapısal sorunlar tabii ki var. 3 kıtanın arasında getirdiği rezerv ve çalışma koşulları açısından ciddi sıkıntılarımızı var" dedi.

"Diyorlar ki, yasa var ama ILO’da olan bazı şeyler lazım" diyen Çelik, "Çıkardığımız yasa ILO’nun ilerisinde olan bir yasadır. Maden iş güvenliğiyle çıkardığımız yasa AB ile tam üyedir" ifadesini kullandı.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Bir üzüntümü söylemek istiyorum. Bu bütün kesimler için geçerli… Neden magazin haberlerine gösterilen ilginin iş sağlığı güvenliği haberlerine gösterilmediğini sormak istiyorum. Bu konu parlamentoya geldiğinde 7-8 defa haber olmuş ancak bir olay olduğu zaman haberler patlıyor.

Maden iş sağlığı güvenliği ile ilgili sözleşmeler 12 Avrupa ülkesi toplam 28 ülke tarafından onaylanmış. Birileri onayladı da Türkiye takip ediyor durumu yok.

Teftiş konusuna gelince… 2010 yılından itibaren madenlerle ilgili yeni bir teftişi hayata geçirdik. 160 maden ocağı var, her yıl iki kez programlı teftiş ediliyor. Ayrıca ihbar üzerine yaptığımız teftişler var.

Nedir yani, biz müfettişlere ne gibi yetkiler vermişiz. Ocakta ikinci çıkış yolu yoksa burası durdurulur. Mekanik havalandırma yoksa, yedek enerji kaynağı yoksa, patlamaya karşı korunaklı değilse, sensör yoksa, yedek havalandırma yoksa kapatılır diyor.

Bu bahse ocakla ilgili 8 kez programlı teftiş yapmışız 8 kez ihbarlı teftiş yapmışız. Bulunan noksanlar giderilmiş.

'Ocak canlı bir organizma'

Teftişi yapan kim? Maden mühendisi ve iş teftişte olan arkadaşlar. Teftiş anlık bir hadise. Sensörlerden teknik görüntülerden, gereken olmazsa olmazlar değerlendiriliyor.

Eksik var mı bunlar belirleniyor. Ama ocak canlı bir organizma 1 saat sonra 1 gün sonda ve 1 ay sonra neyin olacağını bilemiyorsunuz. Bunun için yasa iş yerinde iş güvenliği uzmanı ve iş hekimi bulundurma zorunluluğunu getiriyor. Maden mühendisi olmak zorunda.

'Çalışma koşulları açısından ciddi sıkıntılarımızı var'

Demek ki madende 24 saat gelişen olayları bildirecek uzman var, bunları rapor ettikleri belgeler var. Hepsine savcılık el koymuş durumda nerede hata ve eksik var çıkacak ortaya. Yapısal sorunlar var. 160 yıllık Zonguldak’ta maden ocaklarımız var. 300 kilometrelik alanlar. Bu sistemde yapısal sorunlar tabii ki var. 3 kıtanın arasında getirdiği rezerv ve çalışma koşulları açısından ciddi sıkıntılarımızı var.

Burada bu araştırma önergesi çok önem arz ediyor. Önemli tespitler ortaya çıkacak. Bu olayda kimse suçlu ortaya çıkacak endişeniz olmasın.