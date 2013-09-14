Bakan Çelik, çalışma hayatını düzenleyen yenilikleri anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kadınlar için doğum izninin 18 ile 20 hafta arasında olacağını belirtirken, doğumdan sonra da kadınlara esnek çalışma olanağı tanınabileceğini kaydetti. İsteyen memurların part-time çalışmasına sıcak baktığını belirten Çelik, kıdem tazminatının fona devredilmesinin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla rafa kaldırıldığını söyledi. Memurlar için 5 yıllık zorunlu görev süresinin fazla olduğunu belirten Çelik, “Biz genelde sürdürülebilir bir noktaya taşıyalım bunu. 5’ten daha az olması. 5 çok fazla” diye konuştu.

Milliyet’in sorularını yanıtlayan Bakan Faruk Çelik, “3 çocuk” projesi kapsamında çalışma hayatında ne gibi değişiklikler yapılacağı konusunda, kadın istihdamında istenen yere gelinemediğine işaret etti.

Bakan Faruk Çelik, “Üniversite mezunlarında kadınlarda yüzde 70’lik işgücüne katılım varken, tahsil durumu düştükçe yüzde 30’lara iniyor” diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, planlanan istihdam biçimleri, çocuk teşviki, çalışanların özlük hakları ve sosyal güvenlikle ilgili gündemdeki konular hakkında Milliyet’e bilgi verdi.

Mithat Yurdakul’un haberi şöyle:

Doğum sonrasında part-time çalışma...

Doğum izinlerinin artırılmasının gündemde olduğunu belirten Çalışma Bakanı Faruk Çelik, şunları şöyledi:

“16 hafta olan analık izninin artırılması gündeme geldi, tartışma başladı. 24 hafta yaptığınız zaman özel sektör buna itiraz ediyor. Bazıları ‘bizde kadın çalışmasını beklemeyin’ diyor. Ben de şahsen aynı görüşteyim. Burada bir şey yapalım derken sistemi tümden bozmanın bir anlamı yok. Kadına iyilik yapalım derken olumsuzlukların yansıyacağı bir tablo ortaya koymayalım diyoruz. Tartıştığımız konu 18 hafta mı 20 hafta mı olsun noktasında. Pazartesi değerlendirme yapılacak, Başbakanımız da nihai olarak görüşecek. Artırılmasından yanayız ama çok artırılmasından yana değiliz.”

Kadınların doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışmasının da planlandığını aktaran Çelik, “İzinleri kullandıktan sonra da kısmi süreli, yarım gün çalışsın ama onun ayı kararlaştırılacak. Kısmi çalışacak ama maaşını tam alacak. Böylece belli bir süreyi çocuğuna ayırma imkânı olacak” diye konuştu.

Doğum yapan kadınların yerine geçici personel kaydırılabileceğini ifade eden Çelik, “Kadın belli bir hafta işten uzak kalınca bunu geçici bir personelle doldurma konusuna herkes olumlu bakıyor. İdare ‘20 aylığına 15 aylığına aldım’ diyecek. Süresi dolunca da eski yerine... Hiçbir sorun getirmez bizim görüşümüze göre. Müzakere noktasındayız” diye konuştu.

Kreşler yoğun şekilde açılsın

Çelik, kreşler konusunda da teşvik verileceğini belirterek, “Kreşle ilgili sektör teşvik edilsin, kreşler yoğun bir şekilde açılsın. Organize sanayi bölgelerinde olabilir, dışarıda olabilir. Kadın bu konuda teşvik edilir. O konu şu anda gündemimizde” dedi.

Doğumdan sonra babaya da izin verildiğini anımsatan Çelik, “Kamuda 10 gün şu anda, işçilerle ilgili sıkıntı var. Onları konuşacağız” ifadesini kullandı.

Memura esnek model yolda

Kamuda yarı zamanlı çalışma gibi esnek istihdam modellerine sıcak baktıklarını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

“Yarı zamanlı çalışmaya biz personel sistemimizi tümüyle geçirebiliriz. Vatandaş ‘8 saatin 4 saati kamuda çalışmak istiyorum, öğlene kadar ya da öğleden sonra çalışmak istiyorum’ diyor. Genel düzenleme yaparsınız ama talebe göre. Bir anne baba için çocuk beş yaşında olabilir, başka sorunları olabilir, daha çok zaman ayırma ihtiyacı doğabilir ev için” dedi. Yarı zamanlı çalışanların yarı maaş alabileceğini belirten Çelik, özel sektör için ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını kaydetti.

‘Kimsenin hak kaybına uğramasını istemiyoruz’

Kamu üst düzey yöneticilerinin hükümetle gelip gitmeleri yönündeki hükümet önerisini yineleyen Çelik, kıdem tazminatındaki değişikliğin ise taşeron işçilerle kısıtlı kalacağı mesajını verdi. Önümüzdeki EKK’da kamudaki taşeron işçilerin durumunun ele alınacağını ifade eden Bakan Çelik, “600 bini kamuda olmak üzere 1 milyon 100 bini aşan taşeron işçi var. Daha fazla olduğu inancındayım. Bu çalışanlarımızın tazminat hakları büyük ölçüde yok” dedi. Diğer işçiler ile ilgili kıdem tazminatı fonu planının ise rafa kalktığını belirten Çelik, “‘İndirmeyin’ diyor başbakanımız. ‘Siz burada taraflar olarak uzlaşma noktasına gelmediğiniz sürece ben bunu raftan indirtmeyeceğim’ diyor. Kimsenin tazminatlarda hak kaybına uğramasından yana değiliz. Bir bir şey söylüyoruz belli çevreler farklı şekilde yansıtıyorlar” diye konuştu.

İsteyen sistemi koruyacak

İsteyen işçi ve memurun mevcut kıdem sisteminde emekli olabileceğini belirten Çelik, “Mevcut sistem aynen gelecek haklarıyla, geçmiş haklarıyla korunabilir” dedi. Sistemin ancak toplumsal mutabakatla düzenlenebileceğini vurgulayan Çelik, “Öyle bir sistem kuralım ki 1 ay çalışan tazminatını alsın. Şimdi 12 ay çalışan alabiliyor, 11 ay 29 gün çalışan alamıyor” dedi.

Bankanın kârı varsa emeklinin de olmalı

Bakan Faruk Çelik, milyonlarca emeklinin beklediği banka promosyonları için henüz miktar belirlenmediğini belirterek, şöyle devam etti:

“122 milyar ödüyoruz. Yüzde 80’ı kamu bankalarından; Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank’tan ödeniyor. Kamu bankalarının dışında gayrıresmi talepler geliyor ‘biz ödeyelim, şunu veririm’ gibi. Rakamlar telaffuz ediliyor. Genel müdürlerle önümüzdeki hafta bir araya geliyoruz. Onların kârlılık durumu ne? Bizim paradan ne kâr ediyorlar? Bizden edilen kârdan bize ne gelebilir onu konuşmadan rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Alacağımız varsa alacağız. Oradan çıkan kâr varsa o kar emeklinin olacak.”

5 yıllık şark hizmeti çok

Çelik, memurlar için rotasyon çalışmalarının sorulması üzerine, “Ülkenin belli bölgeleri sürgün yeri olarak ilan edilmiş. Dezavantajlı durum ortadan kalkıyor. Gönüllülük esasına göre gitmesi gerekiyor. Kafamızdaki önyargıyı kaldırmamız gerekiyor. Bu sürgün mürgün değil arkadaş. Buradan sürgün diye aforoz edip gönderdiğiniz adam orada insanları aforoz ediyor. Dezavantajlı durumdaki bölgeyi daha da dezavantajlı duruma getiriyor.

Rotasyon değil ki bu. Kurumlar ve bakanlıklar kendi rotasyon sistemini koyuyorlar. MEB’de var, Gümrük Bakanlığı’nda, emniyette, İçişleri’nde, Sağlık’ta var” dedi. Bakanlıkların rotasyon için uyguladığı 5 yıllık süreyi çok bulduğunu dile getiren Çelik, “5 yıl kalacaksın bu bölgede diyor. Biz genelde sürdürülebilir bir noktaya taşıyalım bunu. 5’ten daha az olması lazım bana göre. 5 yıl niye olsun” diye konuştu.

‘Bankamatik’ müşavirler

İhtiyaç fazlası memurların da geri çağrılabileceğini ifade eden Çelik, “Diyelim 100 tane memura ihtiyaç var, bir bakıyorsunuz 120 tane olmuş. O 20 kişi 1 yıl da çalışsa geri gelebilmeli” dedi.

Çelik ayrıca, “Bankamatik memur kalmadı diyebilir miyiz” sorusu üzerine de, “Bakanlıklarda müşavirlikler var. Ağırlıklı bunlar bankamatik olarak devam ediyorlar. Bakanlık müşaviri olarak görev yapanlar bir çoğu o pozisyonda maalasef. Onlardan almamız gereken verimiz aldığımız kanaatinde değilim” diye konuştu.

33 milyar liralık prim borcu icralık

SGK alacaklarının 74 milyar liraya ulaştığını belirten Faruk Çelik, “Bunun 33,3 milyarı otomatik icrada, 12 milyarı yapılandırmada. 29 milyarı ise icra takibinde değil, açıkta alacak” dedi. SGK’da güzel gelişmeler yaşandığını anlatan Bakan Çelik, şöyle devam etti:

“2013’de 7 ayda 87,5 milyar lira toplam gelir öngörülüyor. 6,5 milyar lira toplam gelirlerimizde artış var. Prim gelirlerimiz 2013’ün ilk 7 ayında bütçede 62 milyar lira öngörülmüşken 66,2 olarak gerçekleşti. 4.2 milyar lira prim gelirlerimizde artış var. Prim gelirlerindeki artışın 6-7 milyar liraya ulaşması, toplam gelirlerin 10 milyar lira vermesi söz konusu. 2011’in Aralık ayında 17 milyon 300 bin civarındaki sigortalı sayımız, 2012 Aralık ayında 18 milyon 300 bine çıktı. 2012 içinde sigortalı sayısı 1 milyon arttı. son 7 ayda da 420 bin civarında sigortalı artışı var. 10 yılda yüzde 52’den 36,5-37’ye düştü kayıtdışı istihdam.”