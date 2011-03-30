-BAKAN ÇELİK: ''BAŞKA SAVCI İLE SÜREÇ DEVAM EDER'' TBMM (A.A) - 30.03.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, HSYK'nın kararnamesiyle ilgili olarak, ''Sürecin çok objektif ve hukuk çerçevesinde yürüdüğü inancındayım'' dedi. Çelik, TBMM Kulisinde gazetecilerle sohbet ederken, HSYK'nın, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmasıyla ilgili kararın siyasetin konusu olmadığını belirterek, ''HSYK'nın tasarrufu'' olduğunu kaydetti. ''Öz ile ilgili görev değişikliğinin süreci etkileyebileceği'' iddiaların hatırlatılması üzerine Çelik, ''Biz sürecin hukuki olmasını istiyoruz. Kişiye bağlı bir hukuki süreç olabilir mi? Siyasetçi hukuki süreç talebinde bulunur, yoksa kişi şuymuş, savcı buymuş, onunla bağlantılı olduğu inancında değilim. Bu bir süreç. Zekeriya Bey olmaz başka bir savcı ile süreç devam eder'' diye konuştu. Çelik, ''Kararda, Ahmet Şık'ın kitabıyla ilgili eleştiriler etkili olmuş olabilir mi?'' sorusuna karşılık, şöyle konuştu: ''Zannetmiyorum. HSYK, Türk kamuoyunun gündeminden çıktı. Çalışmalarının objektif kriterlere dayalı olduğu inancındayım. Sürecin çok objektif ve hukuk çerçevesinde yürüdüğü inancındayım. Gerek savcılar gerek mahkemelerle ilgili... Hukuk, yargı kendi alanında, kavuştuğu yeni dizayn ve yasalarla bence ciddi şekilde normalleşme sürecine girmiş durumdadır. Kendi bünyesinde cereyan ettiği kanısındayım. İktidar kanadının tamamı için söylüyorum; süreçle ilgili bilgi sahibi olmadığı inancındayım. Görüştüğüm bakanların hiçbirisinin bilgisi yok. Demek ki o erk kendi bünyesinde, kendi sürecini götürüyor. Doğrusu da olması gereken de istenen de bu zaten.''