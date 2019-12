Bakan Çelik: Alt yapıya önem veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, göreve geldiklerinde çok az sayıda ve demode bilgisayarların eğitim alanında hizmet verdiğini belirterek, "Türkiye genelinde eğitim kalitesinin artırılması kapsamında teknolojik alt yapıya önem veriyoruz" dedi.



Bakan Çelik, hayırsever iş adamı Eyüp Aygar'ın "Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası" kapsamında yaptırdığı 16 derslikli Hacı Zarife-Çelebi Aygar Anadolu Lisesinin açılışında yaptığı konuşmada, ailenin eğitime yaptığı desteklere dikkati çekti.



‘Eğitime destek çağırısında bulunuyoruz’



Eyüp Aygar'ın ilk yaptırdığı Anadolu lisesinin açılışına katıldığını belirten Çelik, "Hayırsever açılışta 'bu ilk olmayacak' demişti. Şimdi de sözünü yerine getirerek ikinci okulu Türk halkının hizmetine açtı. Türkiye'de bu tür iş adamlarına ihtiyaç duyuyoruz ve tüm iş adamlarımıza eğitime destek çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.



AK Parti iktidarından önce Mersin'de okul öncesi okullaşma oranının yüzde 9 olduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 40'a çıkarıldığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:



"Bu oran, Mersin gibi metropol bir kentimize yakışmıyor. Gayretlerimiz bu oranı daha yukarıya çekmek için sürüyor. Mersin'de iktidarımızdan önce 11 Anadolu Lisesi vardı. Biz sayıyı 23'e çıkararak büyük bir ivme yakaladık." Mersin'e bin kişilik öğrenci yurdunun yapılacağını bildiren Bakan Çelik, ihale aşamasının tamamlanmasının ardından en kısa sürede öğrencilerin hizmetine sunulacağını kaydetti.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Türkiye genelinde eğitim kalitesinin artırılması kapsamında teknolojik alt yapıya önem verdiklerini söyledi. Göreve geldiklerinde neredeyse çok az sayıda ve demode bilgisayarların eğitim alanında hizmet verdiğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu an 10 bin 500 bilgisayar çocuklarımızın hizmetine sunuldu. Mersin genelinde iki birleştirilmiş okul dışında tüm okullarımız hızlandırılmış geniş bant internete kavuşturuldu. Biz göreve geldiğimizde 14 bin öğretmenin görev yaptığı Mersin'de, şu an 17 binden fazla öğretmenimiz var. Yani biz her yönüyle Mersin'in eğitimini destekledik. Bazıları 'ne yapıldı' diye soruyor. Ama görmek istemeyen göze hiçbir şey gösteremeyiz. Bilmelidirler ki Mersin'de gönül gözü açık, her şeyi gören gözler var."



Eğitimi önemsediklerini vurgulayan Bakan Çelik, şunları kaydetti:



"Az önce Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve Vali Hüseyin Aksoy, bu yılki yatırım programı kapsamında kente tahsis edilen ödeneğin yeterli olmadığını bildirip, 2 milyon TL'lik ek ödenek istediler. Biz de Mersin'e her türlü desteği vermeye hazırız. Hepimize hayırlı olsun, ödeneği Mersin'e göndereceğiz."



‘Bazıları sosyal devletten rahatsız oluyor’



Mersin'de bugüne kadar 13 milyon ders kitabının dağıtıldığını, "Bazılarının sosyal devletten rahatsız olduklarını" ifade eden Çelik, şöyle dedi:



"Sosyal devlet, Anayasamızın dört vasfından biridir. Fakirini, fukarasını, dulunu, yetimini ve özürlüsünü gözetmeyen, 'altta kalanın canı çıksın' diyen bir devlet, sosyal devlet olamaz. Dolayısıyla sosyal barış ve fırsat eşitliği için sosyal devlet olma özelliğimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstleneceğiz."



Çocuğunu okula gönderen, ama cebine harçlık veremediği için boynu bükük kalan annelerin hesabına şartlı nakil transfer paralarını yatırdıklarını bildiren Bakan Çelik, şöyle devam etti:



"Bugüne kadar Mersin'e bu anlamda 7 milyon TL ödedik. Peki bu para boşa mı gitti? Bir anne çocuğunu okula gönderiyor, kitabını veriyoruz, ihtiyaçları varsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile destekliyoruz. Çocuk babadan para isteyemiyor, annesine yapışıyor. Yaptığımız çalışmayla artık annelerimize güven geldi. Sosyal devlet de budur, olması gereken de budur. Bunun seçim yatırımıyla da alakası yok. 2-3 yıl önce de bu ödemeler yapılıyordu. Bu sadece anlayış meselesidir."



Devlet Bakanı Tüzmen de yağışlı hava nedeniyle konuşmasını uzatmak istemediğini belirterek, tüm iş adamlarını eğitime destek vermeye çağırdı. Mersin Valisi Aksoy ise çocukların geleceğin birer teminatı olduğunu belirterek, onların yarınlara güvenle ulaştırılması gerektiğini söyledi.



Bu kapsamda göreve geldiği günlerde Mersin'in eğitim konusundaki durumunu incelemeye aldıklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:



"Yaptığımız ilk incelemelerde, Mersin'in eğitim anlamında fiziki eksikliklerinin olduğunu tespit ettik. Ardından tüm kamu kurumları ve iş adamlarımızla bir araya gelerek destek çağrısında bulunduk. Çağrımıza ilk cevap verip, protokol imzalamayan hayırsever Eyüp Aygar'dı. Bu nedenle bugün ikinci okulunu açan Aygar ailesini yürekten kutluyorum."



Hayırsever iş adamı Aygar ise hayatı boyunca çok çalışıp, vatanına hayırlı bir evlat olma telaşı içinde olduğunu belirtti.



Yaptırdığı okullarda yetişecek öğrencilerin vatanına ve milletine hayırlı birer birey olmasını temenni eden Aygar, "Ben hiçbir zaman, 'akşam olsa da yatsam' demedim. Hep 'sabah olsa da çalışsam' dedim. Bu prensibimin tüm gençlerimize örnek olmasını diliyorum" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından Çelik ve Tüzmen, hayırsever iş adamı Aygar'a plaket verip okulun açılışını yaptılar.