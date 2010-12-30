Bakan Çelik: Aleviliği Aleviler yazacak

T24 - Yapılan çalıştaylar sonunda din derslerine alınan Alevilik konusuyla ilgili Alevi çevrelerinden iki önemli itiraz gelmişti. Banu Güven’le Artı’ya konuk olan ve açıklamalarda bulunan Bakan Faruk Çelik, Diyanet’teki son gelişmeleri de değerlendirdi.



Hükümetin Alevi açılımını yürüten Bakan Faruk Çelik, gelecek yıldan itibaren din derslerinde Alevilik konusunun yer almasıyla patlak veren 'sadece iki sınıf ve içerik' itirazlarına NTV’de yanıt verdi.



13 Aralık’ta yapılan ve Alevi temsilcilerinin de katıldığı 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Müfredat Bilgilendirme Toplantısı'nda, Alevi temsilcilerine sunulan metin etrafında oluşacak müfredatın, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ardından Talim Terbiye’den geçtikten sonra 2011-2012 eğitim ve öğretim dönemine yetiştirileceği açıklanmıştı.



Alevi çevrelerinden, konuyla ilgili başlıca iki itiraz gelmiş, bunlardan biri Alevilik konusuna sadece 7. ve 12. sınıfta 4. ünitelerde yer verilmesi olurken, diğeri de başlıklar halinde verilen konuların içeriğiyle ilgili olmuş ve Sünni bakış açısının etkili olması endişesi dillendirilmişti. Bakan Çelik iki konuda açıklamalarda bulundu.



"Ders saatleriyle ilgili bizim çalışmamız olmadı, çalışmamız müfredatla ilgiliydi" diyen Çelik, içerik ve Suni bakış açısıyla ilgili olarak da, "Taslak, başlıklar halindeydi. Hangi sınıfta hangi konuların okutulması gerektiğiyle ilgiliydi ve müftedatın bir özetiydi. Bunun içeriğini yine Alevi eğitimciler yazacaklar. Son çalıştaya katılan arkadaşlar içeriği ne kadar kavradı bilmiyorum ama bazıları toplantının öğleden sonrasını takip etmediler bile..." dedi.



"Bu konu medyatik değil, medyada çokça paylaşılacak bir konu değil. Kimseyi suçlamıyorum ama genel itibariyle medyada konuşanlar, yapılan çalışmalara tüm boyutları dikkate almadan sadece bir yönüyle eleştiri getiriyorlar” şeklinde konuştu.





AYŞE SUCU'NUN GÖREVDEN ALINMASI



Bakan Çelik, Diyanet Vakfı Kadın Merkezi Başkanlığı görevinden alınan Ayşe Sucu ile ilgili tartışmalarıyla ilgili de, ''Bir göreve giriş ne kadar önemliyse, görevden alınışa da saygı duyulmalı'' dei ve şunları söyledi:



"Yapılan atamalar yeni yasanın gereğiydi. Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı olarak sürdürülen kadın faaliyetleri sivil bir inisiyatif. Sayın Sucu 16 yıldır müdürlük yapıyordu ve 5 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığından emekli oldu.



Sucu'nun görevden alınmasının siyasetle, iktidarla, Bakanlıkla bir ilgisi yok. Biz 8 yıldır iktidardayız. Böyle bir hesaplaşma, böyle bir hesabımız olsaydı 8 yılı beklemezdik. Siyasi beklentilerimiz çerçevesinde tasarrufta bulunabilirdik. Böyle bir şey söz konusu değil.



Sayın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, vakfın mütevelli heyeti başkanıdır. Mütevelli heyet, yıllar önce hanımefendiyi kadın kollarını yürütmek için görevlendirmiş. 16 yıl sonra da bu görevini sonlandırmış..."





