Bakan Çelik: AK Parti olağanüstü kongre kararıyla Türk siyasetine örnek olmaya devam ediyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AKP’de olağanüstü kongre kararı alınmasına ilişkin ''Mühim olan, bu değişimler olurken hangi çerçevede olduğudur. Türk siyasetine örnek olacak bir değişim mi yaşanıyor yoksa çatışmalar, kavgalar şeklinde mi bir değişim yaşanıyor? Baktığınız zaman AK Parti, Türk siyasetine örnek olmaya devam ediyor'' yorumu yaptı. Çelik, "Kardeşlik süreci içinde başlayan süreç, kardeşlik ruhu içerisinde bir ayrılış örneğiyle devam etti" dedi.

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Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 30’uncu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı için Antalya’da bulunan Bakan Çelik, patisinde alınan olağanüstü kongre kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakın Çelik, şöyle konuştu:

“AK Parti’nin hamurunu millet yoğurmuştur. Bütün makamlar ve hayatın kendisi aslında geçicidir. Makamlar ve hayat baki değildir. Mutlaka bir şekilde hangi makamda bulunursanız bulunun sonu olacaktır. Mühim olan, bu değişimler olurken hangi çerçevede olduğudur. Türk siyasetine örnek olacak bir değişim mi yaşanıyor yoksa çatışmalar, kavgalar şeklinde mi bir değişim yaşanıyor? Baktığınız zaman AK Parti, Türk siyasetine örnek olmaya devam ediyor. Gerçekten başlarken de kardeşlik ruhu içersinde başlayan bir süreci sayın başbakanımız yaşadı. Ayrılırken de o kardeşlik ruhu içersinde bir ayrılış örneğini gösterdiler. Bu değişimin, kongre sürecinin hem partimize hem de milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”