Bakan Çelik: 5 milyon yavru sazan balığı göl ve göletlere bırakılmaya başlandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, balıklandırma çalışmaları kapsamında, 5 milyon yavru sazan balığını göl ve göletlere bırakmaya başladıklarını duyurdu. Çelik, yavru sazan balıklarının Eğirdir, Beyşehir, İznik ve Uluabat gölleri başta olmak üzere 59 ilde yer alan 591 göl ve gölete bırakılacağını belirtti.

Bu yıl yapılacak balıklandırma çalışmalarıyla 2002 yılından bu yana toplam 80 milyon yavru balığın göl ve göletlere bırakılmış olacağını kaydeden Bakan Çelik'in konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:



"Bakanlık olarak, su ürünleri kaynaklarımızın ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi'ni yürütüyoruz. Proje kapsamında, Bakanlığımıza bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde üretimi devam eden 5 milyon adet yavru sazan balığının Eğirdir, Beyşehir, İznik ve Uluabat gölleri başta olmak üzere 59 ilde yer alan 591 göl ve gölete bırakılmasına başlandı. Geçen hafta başlayan balıklandırma çalışması Ekim ayında tamamlanacak. Bu balıklar, Anadolu'muzun ekonomik ve tabii türleri arasında yer almakta olup vatandaşımız için kaliteli bir protein ve balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı. Aynı zamanda hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olmaya devam ediyor.



Sazan balığıyla beraber her yıl ortalama toplam 5 milyon adet kalkan, mersin ve karadeniz alabalığı yavruları göl ve göletlere bırakılıyor. Bu yıl yapılacak balıklandırma çalışmalarıyla birlikte 2002 yılından bu yana toplam 80 milyon adet yavru balık, göl ve göletlere bırakılmış olacak. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkün. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkân tanınması, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz ediyor. Gelecek yıllarda da yeni balık türlerini iç sulara bırakarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir"

