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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bakan Çelik: 15 Temmuz'da Kobanê'de hareketlilik vardı, darbe başarılı olsaydı oradan Türkiye'ye sızacaklardı

"Darbe gecesi silahlı bazı hazırlıklar yapıldı"

Fotoğraf: Arşiv

06 Ağustos 2016 10:45

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin “O gece Kobanê’de kimler hazırlık yaptı? Kimler Türkiye’ye geçiş yapacaktı? Nereleri işgal edeceklerdi, nasıl bir kaos yaşatacaklardı? Kıbrıs’ta kimler dirsek teması yaptı” sorularını gündeme getirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çelik, bazı gazetecilerle sohbetinde bu konularda bildikleriyle ilgili ayrıntıya girmeyeceğini belirterek, özetle şöyle dedi:

 

Sınırda hareketlenme iddiası

 

“Darbecilerin dertleri Türkiye’de kaos oluşturmaktı. Bazı açıklamalar bekliyoruz. 15 Temmuz gecesi Kobanê’de ne hazırlık yapıldı? Müttefikler açıklasın. O gece Kobanê’den kimler Türkiye’ye gireceklerdi? Neler yapacaklardı, nereleri işgal edeceklerdi, nasıl bir kaos yaşatacaklardı? Kaç milyon vatandaşımızın şehadetine sebep olacaklardı? Seçim bölgemden aldığım bilgilerden söz ediyorum. Bölgedeki yetkililer, karşı tarafta, aynı saatlerde, silahlı bazı hazırlıklar yapıldığını biliyor. Başarılı olması halinde Türkiye’ye sızılacağına dair bilgiler var. Bölgeye gittiğimizde bize de anlattılar.

 

"Bunları ortaya çıkaracağız"

 

Ne yapacaklardı, gelip bölgeyi işgal mı edeceklerdi? Baskı aracı mı olacaktı? Bölge de bir şeyler mi ilan edeceklerdi? Güney sınırında hazırlık ve hareketlilik olduğuna ilişkin ciddi duyumlar var. Kıbrıs’tan kimler geldi? Kiminle dirsek teması yapıldı? Kimlerin mesajı taşındı? İncirlik Üssü’nde neler yaşandı? Sınırımızda ne planlandı? Bunların peşindeyiz, bunları ortaya çıkaracağız.

 

Tarımda 'FETÖ' taraması

 

Bakanlığımızda FETÖ ayıklaması yapıyoruz. Sayı 1600’ü buldu. Devletin tespitleri var, onu esas alıyoruz. Yanlış yapmama adına, açığa alınanlarla ilgili veriler değerlendiriyor. Tarım Kredi Kooperatifleri’nde en son baktığımda 10 gübre bayiliği iptal edildi.”

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