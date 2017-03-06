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Dünya
Deutsche Welle

Bakan Çavuşoğlu’nun Hamburg’daki toplantısı iptal edildi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun salı akşamı Almanya’nın Hamburg kentinde katılacağı referandum etkinliği iptal edildi.

06 Mart 2017 23:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hamburg'un Wilhelmsburg semtinde Plaza Event Center adlı salonda katılacağı referandum etkinliğinin iptal edildiği bildirildi. Hamburg Mitte İlçe Dairesi sözcüsü, Wilhelmsburg'daki salonda yangın alarmındaki eksiklikler nedeniyle toplantının yapılacağı salonun kapatıldığını belirtti.

Die Welt gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Plaza Event Center adlı salonda yapılacak etkinliğini iptal edildiği duyuruldu. Mitte İlçe Dairesi Müdürü Falko Drossmann die Welt'e yaptığı açıklamada, salonda yangından korunmaya yönelik önlemlerin yetersiz olduğunu ifade etti. Drossmann, yapılan denetim sırasında bu eksiklerin tespit edildiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salı günü Almanya saati ile 18.00'de başlayacak olan referandum etkinliğine katılması planlanıyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, JD/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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