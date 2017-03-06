Bakan Çavuşoğlu’nun Hamburg’daki toplantısı iptal edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hamburg'un Wilhelmsburg semtinde Plaza Event Center adlı salonda katılacağı referandum etkinliğinin iptal edildiği bildirildi. Hamburg Mitte İlçe Dairesi sözcüsü, Wilhelmsburg'daki salonda yangın alarmındaki eksiklikler nedeniyle toplantının yapılacağı salonun kapatıldığını belirtti.

Die Welt gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Plaza Event Center adlı salonda yapılacak etkinliğini iptal edildiği duyuruldu. Mitte İlçe Dairesi Müdürü Falko Drossmann die Welt'e yaptığı açıklamada, salonda yangından korunmaya yönelik önlemlerin yetersiz olduğunu ifade etti. Drossmann, yapılan denetim sırasında bu eksiklerin tespit edildiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salı günü Almanya saati ile 18.00'de başlayacak olan referandum etkinliğine katılması planlanıyordu.

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DW/dpa, JD/HT