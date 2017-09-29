Bakan Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye sert tepki (2)

ANTALYA İSTANBUL\'UN ALTERNATİFİ OLACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya’da Kepez Belediyesi\'nin Dokuma Park içinde açtığı Anadolu Oyuncak Müzesi\'nin açılışına katıldı. Bakanların yanı sıra Ak Parti milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, Mustafa Köse, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya protokolü, çocuklar ve aileleri açılışa katıldı.

Açılış öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir tesisi açtıklarını kaydetti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü için övgü dolu sözler söyleyen Çavuşoğlu, klasik belediyecilik dışında Tütüncü\'nün belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini Türkiye\'ye gösterdiğini kaydetti. Çavuşoğlu, \"Antalya\'yı vizyon şehir yapmak istiyoruz. Antalya\'yı klasik yatırımlar dışında spor, sanat ve bilimde öncü yapmak istiyoruz. Antalya\'da teknoloji şehri kuruyoruz. İstanbul\'a alternatif bir şehir kuruyoruz. Antalya dışında İstanbul\'a alternatif bir şehir olmaz. İstanbul\'un yükünü ancak Antalya paylaşabilir\" dedi.

MEKSİKA\'YA İLK ULAŞAN KIZILAY OLDU

Çavuşoğlu, Türkiye\'ye 15 Temmuz\'u yaşatanlardan hesap soracaklarını belirterek, FETÖ liderinin iadesi konusunda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, \"Türkiye emin adımlarla hedefine ulaşıyor. Ülke ekonomisi yüzde 6\'dan fazla büyüdü. Türkiye zorlukların üstesinden geliyor. Türkiye mazlumun yanındadır. Meksika\'da yaşanan depremin ardından oraya ilk ulaşan bizim Kızılay oldu. Bu insani özelliğimizi kaybetmeden, hedeflerimize ulaşıyoruz. Türkiye\'yi büyütmek ve dünyada önemli bir aktör yapmak için gece gündüz çalışıyoruz\" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de çocukların geleceği için güzel bir tesisin açılışına tanıklık ettiğini söyledi. Kepez\'deki çalışmaları takip ettiğini anlatan Gül, Başkan Tütüncü\'yü tebrik etti.

ANTALYASPOR\'UN İLKLERİ DE YER ALIYOR

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Oyuncak Müzesi\'nin oyuncak tarihine bir bakış olduğunu söyledi. Müzenin Türkiye\'nin 6\'ncı oyuncak müzesi olduğunu anlatan Tütüncü, bu müzenin karşılaştırmalı bir tarih sunduğunu aktardı. Müzenin daha önce Dokuma Fabrikası\'nda çalışanların çocuklarının kreşi olduğunu hatırlatan Tütüncü, Antalyaspor\'un birçok ürününün burada olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından iki bakan ve beraberindekiler, müzeyi gezdi.

TÜRKİYE\'NİN 6\'NCI OYUNCAK MÜZESİ

Türkiye\'nin 6\'ncı oyuncak müzesi olan Anadolu Oyuncak Müzesi, Dokuma Park için 4 bin metrekare alanda kuruldu. 8 bin oyuncağın yer aldığı müzede atölyeler de yer alıyor.

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