Bakan Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye sert tepki

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani\'yi sert tepki gösterdi, \"Görevinin başında kalmak için bölgenin ve Kürtlerin geleceğini riske ediyor. Bizim muhatabımız Bağdat yönetimidir. Onlardan gelen talebi dikkate alırız. Henüz geç değil. Vahim hatadan geri dönmeleri gerekiyor. Bu hırs, mevki, makam ve rant hırsı, aklın önüne geçiyor\" dedi.

Akdeniz Üniversitesi\'nin (AÜ) 2017-2018 akademik yılı açılışı töreni Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun katılımıyla Atatürk Kültür Salonu\'nda (AKS) yapıldı. Açılış törenine Bakan Çavuşoğlu\'nun yanı sıra Ak Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende \'Girişimci ve İnsani Dış Politika\' konusunda konuşan Bakan Çavuşoğlu, AÜ\'nün iyi bir akademik kadrosunun yanı sıra, iyi yönetildiğine dikkati. Tehdit ve risklerin Türkiye\'yi kuşattığını dile getiren Çavuşoğlu, \"Girişimci ve istikrarlı olmak bizim ön koşulumuzdur. Dış politikamızı girişimci ve insani dış politika olarak tanımlıyoruz. İnsani değerlerden taviz vermiyoruz. Dünyanın neresinde olursa, yaşanan sorunlara sırtımızı dönmüyoruz\" dedi.

\'DİPLOMATLARIN YÜZDE 25\'Nİ FETÖ\'DEN ATTIK\'

Bakan Çavuşoğlu, Batı\'nın sorunlar konusunda sadece konuştuğunu ve vaatte bulunduğunu, ama icraatının olmadığını söyledi. Sorunları tespit edip çözmek için kafa yorduklarını anlatan Çavuşoğlu, uluslararası alanda sorunları çözmek için diplomatları görevlendirdiklerini belirtti. Mevlüt Çavuşoğlu, \"Bakanlıktan FETÖ\'den dolayı diplomatların yüzde 25\'ini atmak durumunda kaldık. Atmaktan dolayı mutlu değilim, ama onları (FETÖ\'cüleri) atmaktan dolayı mutluyum, bakanlığımız hainlerden temizlendi\" diye konuştu.

\'ALMANYA İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTECEĞİZ\'

Bugün bir Avrupa ülkesi bakanının kendisini arayarak bir PKK\'lı teröristi neden veremeyeceklerini anlattığını kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, \"Avrupa, ortak değerlerin merkezi değil, ortak değerleri yok eden teröristlerin merkezi olmaya başladı, aşırı akımların merkezi olmaya başladı. Almanya\'da Gabriel\'in tabiriyle Nazi Partisi meclise girdi, onun kullandığı tabir bu Nazi kelimesi. Partinin ciddi bir kısmı Naziciymiş. Popülizm bitti, seçimler bitti, artık gerçekleri konuşalım dedik. Almanya ile ilişkilerimizi düzelteceğiz\" şeklinde konuştu.

\'AB İLE BİR TÜRBÜLANS YAŞIYORUZ\'

AB ülkelerinin birçok değerinden uzaklaştığına vurgu yapan Çavuşoğlu, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, nefret, din karşıtlığının AB\'de had safhaya geldiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, \"AB ve değerleriyle bir sorumuz yok. AB\'nin kriterleriyle ile de bir sorunumuz yok, neden olsun. Ama bugün maalesef bir türbülans yaşıyoruz. Ama AB halen bizim için stratejik bir ortaktır. AB ile ilişkilerimizi yoluna koyacağız\" şeklinde devam etti.

KIBRIS SORUNU

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunu için yapıcı bir yaklaşım sergilediklerini kaydetti. Rum tarafı ve Yunanistan\'ın herhangi bir çözüme hazır olmadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, \"Bir tarafı suçlayıcı dilden uzak durduk. Yarın bir adım atılacaksa, bir çözüm olması lazım. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayarsanız, o bir çözüm olmaz. Gel bana bağlan, bana bağlı yaşa anlayışını ne Kıbrıs\'ın, ne de bizim kabul etmemiz mümkün. Siyasi eşitliği dayalı bir çözüm ve iki tarafın haklarını koruyacak bir anlaşma olması lazım\" dedi.

KUZEY IRAK\'TAKİ REFERANDUM

Irak\'taki referandumun geçersiz olduğunu kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bugüne kadar yaptığım dostane uyarıları dinlemeyen bir yönetimi, bu saatten sonra muhatap almıyoruz. Kürt kardeşlerimizi demiyorum, yönetimi diyorum. Saddam (Hüseyin) döneminde de Kürtlere hep sahip çıktık. İdlib\'deki Kürtler de bu referandumu istemiyordu. Görevinin başında kalmak için bölgenin ve Kürtlerin geleceğini riske ediyor. Bizim muhatabımız Bağdat yönetimidir, onlardan gelen talebi dikkate alırız. Henüz geç değil. Vahim hatadan geri dönmeleri gerekiyor. Bu yöntemle \'Kürt kardeşlerimizin güvenliğini ve geleceği riske atıyorsunuz\' dedik. Nereden ve nasıl tehditlere geleceğini tek tek Barzani\'ye anlattım. Bu hırs, mevki, makam ve rant hırsı, aklın önüne geçiyor. Bu işlerin böyle olmayacağını görmeleri gerekiyor ve göreceklerdir.\"

RUSYA İLE YAPILAN FÜZE ANLAŞMASI

Dış politikayı birbirine alternatif görmediklerini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye\'nin hava sahasını korumak için Rusya ile füze anlaşması yaptıklarını anlattı. Çavuşoğlu, \"Hava sahamı korumak istiyorum, tehditler var. NATO ile müttefik olmak demek, Rusya ile düşman olmak demek değil ki. NATO müttefiklerinden füze almak istedik, vermiyor. Gel beraber üretelim diyoruz, ona da yanaşmıyorlar. Kim iyi şartlarda verirse, ondan alırız. Rusya\'dan nasıl alırsın diyorlar, e sen ver. Bir konuşalım diyorlar. Biz ilişkilerimizde dengeyi çok iyi yürütüyoruz. Komplekse kapılmıyoruz. Kazan kazan anlayışı ile önce kendi çıkarlarımızı savunmamız lazım.\"

Törende AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da birer konuşma yaptı.

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