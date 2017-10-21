Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Bu sorunu sen başlattın (2)

ÇEKİRDEKSİZ NAR FESTİVALİ\'NE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa\'da bu yıl 8\'incisi düzenlenen Çekirdeksiz Nar Festivali\'ne katıldı. Bakan Çavuşoğlu, kaymakamlık önünde Kaymakam Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik ve diğer protokol üyeleriyle bir grup tarafından karşılandı. Bakan Çavuşoğlu buradan festival alanı olan Atatürk Parkı\'na geçti. Girişte çekirdeksiz narla karşılanan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, stantları gezdi. Çekirdeksiz Nar Yarışması\'nda birinci olan narın tadına bakarak seçilme kriterleri hakkında bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, bazı el yapımı ürünler hakkında bilgiler aldı. Bakan Çavuşoğlu stantları gezdiği sırada bir stantta gördüğü ayvayla ilgili gazetecilere, \"Şimdi ayva yiyeceğim, diyeceksiniz ki \'Dış politika ayvayı yedi\" diye espri yaptı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra kendisine ikram edilen ayvanın tadına baktı.

\"İHRACAT ENGELLERİNİ DE KALDIRDIK\"

Festival alanında konuşma yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Gazipaşa narı özellikle çekirdeksiz nar emsalsizdir ama bunun tanıtımını çok iyi yapmamız lazım. Hep beraber bu festivali daha görünür bir festival haline getirelim. Ayrıca bugün buraya gelmemin sebebi de Gazipaşa\'nın çekirdeksiz narını tüm Türkiye\'ye ve tüm dünyaya tanıtmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Gazipaşa\'nın çekirdeksiz narını gönderiyoruz. İhracat engellerini de kaldırdık, kaldırıyoruz. İnşallah Gazipaşa narı tüm Avrupa\'da dünyada yerini bulacaktır. Gazipaşa\'da sadece nar değil, muz, çilek, yer fıstığı diğer ürünler de titizlikle üretiliyor. Çiftçilerimizin alın teriyle tüm Türkiye ve dünyaya gidiyor\" dedi.

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AÇILIYOR

Bakan Çavuşoğlu, Gazipaşa\'yı eğitim şehri yapmak için de çalıştıklarını belirterek, \"Bu yıl Türkiye\'de 5 fen lisesi açıldı, işte bunun bir tanesi Gazipaşa\'ya açıldı. Biraz önce YÖK\'ten çıkan yazıyı gördüm, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Birimleri Fakültesi\'nin açılış yazısı çıktı. Yüksekokulumuzun yanında bir de fakültemiz oldu\" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra ilçeden ayrıldı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

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