Bakan Çavuşoğlu: Trump'ın bu sözünü tutmasını beklemek en doğal hakkımız (2)

PARTİSİNİN İLÇE KONGRESİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin Kemer ilçe kongresine katıldı. Bir otelde düzenlenen kongrede Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu ve İbrahim Aydın ile İlçe Başkanı İsmail Selami Minta ve partililer de yer aldı.

Kongrede konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Bizim kimseye karşı düşmanlığımız yok. Kimseye karşı husumetimiz yok. Kimseye karşı kötü niyetimiz yok. Bugün dış politika için de bunu söyleyebiliriz. Ama önümüze engel çıkarsa bu engelleri yıkarız. Bize zincir vurulmaya kalkıldığında o zincirleri kırarız. Bu ülkenin istikrarına, güvenliğine göz diken varsa onun da gözünü oyarız. O yüzden hedeflerimize ulaşmak için çok çalışacağız. Sen çalışmazsan, ben çalışmazsam kim çalışır? Soruyorum size bu ülkenin eğitim politikasını CHP\'ye, HDP\'ye emanet eder misiniz? Bu ülkenin dış politikasını bölücülere, CHP\'ye, HDP\'yi kastediyorum bölücü olarak, PKK\'nın emrinde olan bir siyasi partiye ve PKK\'ya sempati duyan içinde milletvekilleri olan DHKP-C\'li milletvekilleri olan CHP\'ye emanet eder misiniz?\" dedi.

\'HİÇ KİMSEYİ DIŞLAMIYORUZ\'

\'Türkiye önemli bir ülke, önemli bir aktör olmasa Suriye\'deki kanı durdurmak için kim çaba sarf eder?\' diye soran Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

\"Son bir yıldır sarf ettiğimiz çabayı görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan\'ın liderliğinde, hükümetimiz olarak ve bizlerin gece gündüz uyumadan Suriye\'ye barışı, huzuru, istikrarı nasıl getirebiliriz diye nasıl çabaladığımızı tüm milletimiz görüyor. Samimi gayretlerimizi görüyor. Siyasi çözümü nasıl getirebiliriz diye çalışıyoruz. İşte bölgenin aktörleri Türkiye, Rusya ve İran olarak, Soçi zirvesine kadar 1 yıldır yaptığımız çalışmalarda neticesini aldık. Soçi\'de artık bundan sonra siyasi çözümü nasıl getirebiliriz, bunun değerlendirmesini yaptık. Bu konuda da hiç kimseyi dışlamıyoruz. Bu süreçte karşımıza çıkan engelleri de görüyoruz. Avrupa\'da yaşadığımız sıkıntıları da gördünüz. Ama hiç birisinde boyun eğmedik. Diklenmeden dik duruşun ne olduğunu gösterdik.\"

\'EKSEN KAYMASININ ÂLÂSINI BUGÜN AVRUPA YAŞIYOR\'

Avrupa\'nın büyük sorunlarla boğuştuğunu, baş edemeyip yalpaladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Halkların karşı karşıya kaldığı sorunları çözemiyor, zayıf düşüyor, popülizme yenik düşüyor, dik duramıyor, eksen kayması yaşıyor. Bize diyorlar ya \'Eksen kayması mı var?\' diye. Eksen kaymasının âlâsını bugün Avrupa yaşıyor. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, İslam düşmanlığı, başkasına olan nefret, hepsi en üst noktaya çıkmaya başladı. Geçen tekrar söyledim; esasen 2\'nci Dünya Savaşı, 1\'inci Dünya Savaşı\'nda şu anda NATO müttefiki olan Avrupa ülkelerinin birbirini öldürmesi, birbirini öldürmek için savaşmasının sebebi de buydu. Bakıyorsun güçlü partilerde zemin kayması var, ırkçı partilere doğru kaymaya başlıyor. O yüzden biz esasen Avrupa\'nın istikrarı ve güvenliği için de önemli bir ülkeyiz. Yani bölgemizin istikrarı için güvenliği için. Bugün Azerbaycan\'ın sorunlarının çözülmesi konusunda Azerbaycan\'ın başka güvenebileceği ülke var mı? Türk dünyasını birleştirmek için Türk Konseyi\'ni niye kurduk? Türk Kültür Vakfı\'nı niye kuruyoruz, Türk dünyası çatısı altında. Çünkü Türkiye bölgesinin istikrarı için önemli bir ülke.\"

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