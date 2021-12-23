Bakan Çavuşoğlu: Rusya’yla kapsamlı ilişkilerimiz var diye ilkelerimizi ve Ukrayna’yla yakın ilişkilerimizi yok sayacak değiliz

Çavuşoğlu, "NATO Avrupa Atlantik güvenliğinin temel unsuru olarak kalmalıdır. Bazı ülkelerce Avrupa Birliği’nin NATO’ya alternatif olarak sunulması çabaları var. Bu yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım değil. Transatlantik güvenliğinin bölünmezliği temel ilkemizdir“ ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Güvenlik Akademisi’ne çevrimiçi olarak katıldı.

"Çok sayıda zorlu denklemde milli güvenliğimiz ne gerektiriyorsa onu yapıyoruz"

Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna ve Rusya ile NATO arasındaki rekabetin tehlikeli boyutlara tırmandığını belirterek, “Rusya’yla kapsamlı ilişkilerimiz var diye ilkelerimizi ve Ukrayna’yla yakın ilişkilerimizi yok sayacak değiliz. Bunun gibi çok sayıda zorlu denklemde zamanın ruhu ve milli güvenliğimiz ne gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Bu zor bir iş ancak diplomasi de bunun için var” açıklamasında bulundu.