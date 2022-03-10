Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişiminin başlamasının 15. gününde, Antalya'da tarafların görüşeceği kritik zirve sona erdi. Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez bugün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov masaya oturdu. Savaştaki tarafların bakanlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti. Çavuşoğlu görüşme sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba’yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Antalya'da kritik zirve sona erdi: Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları, Çavuşoğlu eşliğinde görüştü