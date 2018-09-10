Bakan Çavuşoğlu, Romanya'yı ziyaret edecek

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Sayın Bakanımız, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları arasındaki siyasi-askeri danışmaların dördüncüsüne katılmak üzere 11 Eylül 2018 tarihinde Romanya\'yı ziyaret edecektir\" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları arasındaki siyasi-askeri danışmaların dördüncüsüne katılmak üzere 11 Eylül 2018 tarihinde Romanya’yı ziyaret edeceği belirtilerek, \"Toplantıda, NATO Brüksel Zirvesi kararlarının değerlendirilmesi ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır\" denildi.

