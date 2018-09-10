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Bakan Çavuşoğlu, Romanya'yı ziyaret edecek

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları arasındaki siyasi-askeri danışmaların dördüncüsüne katılmak üzere 11 Eylül 2018 tarihinde Romanya'yı ziyaret edecektir" denildi

10 Eylül 2018 14:22

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Sayın Bakanımız, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları arasındaki siyasi-askeri danışmaların dördüncüsüne katılmak üzere 11 Eylül 2018 tarihinde Romanya\'yı ziyaret edecektir\" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları arasındaki siyasi-askeri danışmaların dördüncüsüne katılmak üzere 11 Eylül 2018 tarihinde Romanya’yı ziyaret edeceği belirtilerek, \"Toplantıda, NATO Brüksel Zirvesi kararlarının değerlendirilmesi ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır\" denildi.
 

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