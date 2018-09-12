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Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'a gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi'nin davetine icabetle, 13-14 Eylül'de Pakistan'a bir resmi ziyarette bulunacağını duyurdu

12 Eylül 2018 19:36

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi\'nin davetine icabetle, 13-14 Eylül\'de Pakistan\'a bir resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu\'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi’nin davetine icabetle, 13-14 Eylül\'de Pakistan’a bir resmi ziyarette bulunacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: \"Sayın Bakanımızın, ziyaret sırasında Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmesi, ayrıca Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Söz konusu temaslarda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.\"

Haber:ANKARA/DHA

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