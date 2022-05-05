Bakan Çavuşoğlu'ndan Frontex açıklaması: Göçmenlerin itilmesi için kullanıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Parlamentosu'nun Frontex'in harcamalarına ret kararı vermesiyle ilgili olarak, "Bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Parlamentosu'nun Frontex'in harcamalarına ret kararı vermesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı" açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi. AP bir soruşturma başlatmıştı. AP 4 Mayıs'ta dün Fronex'in 2022 bütçesini de onaylamadı. Bu bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı. İnsanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı. Bütçenin onaylanmaması Frontex'i aklamaz. Bu geri itmeler sonrasında ölümler meydana geldi. Denizin ortasında botlar şişlendiği için denizde de ölenler oldu. Yunanistan'ın da sorumluluğu var. Bu insani bir mesele. Ölümlerde Yunanistan'ın da sorumluluğu da var. Gözünün önünde olduğu için Frontex'in dolayısıyla AB'nin de sorumluluğu var. Sorumluların hesap vermesi gerekiyor"