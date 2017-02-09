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Politika

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'la Suriye'deki gelişmeleri konuştu

İki mevkidaşın Suriye konusunu ele aldığı bildirildi

09 Şubat 2017 15:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. İki mevkidaşın Suriye konusunu ele aldığı bildirildi. Diplomatik kaynaklardan görüşmeyle ilgili ayrıntılı bir bilgi gelmedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gece yaptığı telefon görüşmesinde, El Bab'ın yanı sıra Rakka'da da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştı. CIA Direktörü Mike Pompeo, ilk yurtdışı ziyaretini bugün Türkiye'ye yapıyor.

Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, El Bab operasyonunda gelinen nokta ve Rakka harekatı konularının ele alındığı yorumları yapıldı. Ayrıca El Bab çevresinde ÖSO ile rejim güçlerinin karşı karşıya gelmesini önleyecek tedbirlerin ele alındığı üzerinde duruldu.

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