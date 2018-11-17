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Bakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19-20 Kasım 2018 tarihlerinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliğinde Birleşmiş Milletler Merkezi'nde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8

17 Kasım 2018 15:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19-20 Kasım 2018 tarihlerinde New York\'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres\'in evsahipliğinde Birleşmiş Milletler Merkezi\'nde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu\'na katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu\'nun 19-20 Kasım 2018 tarihlerinde New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in evsahipliğinde Birleşmiş Milletler Merkezi’nde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu’na katılacaği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: \"Sayın Bakanımız müteakiben 20 Kasım 2018 tarihinde Vaşington’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerimiz ve Suriye başta olmak üzere ortak gündemimizde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir.\"


ANKARA,(DHA)

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