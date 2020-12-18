Bakan Çavuşoğlu: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer platformlarda bunu açıkça söylüyoruz. Donbas bölgesindeki sorunun da yine Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz ve Donbas'taki ateşkesin küçük çaplı ihlallere rağmen devam etmesinden de memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın katılımıyla "2+2" formatında düzenlenen toplantının ardından konuştu. Çavuşoğlu, görüşmelerde, Kırım Tatar Türklerine el birliğiyle nasıl daha fazla destek olabileceklerini de ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kırım Platformuna desteğimizi bugün bir kere daha yineledik. Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer platformlarda bunu açıkça söylüyoruz. Donbas bölgesindeki sorunun da yine Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz ve Donbas'taki ateşkesin küçük çaplı ihlallere rağmen devam etmesinden de memnuniyet duyuyoruz."

İki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının yer aldığı dörtlü formattaki mekanizmanın ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, stratejik ortak Ukrayna'yla ikili işbirliğine bugün yeni bir boyut kazandırdıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin her alanda hızlı geliştiğine işaret ederek, Kovid-19 salgını döneminde bile karşılıklı ziyaretlerin sürdüğünü anımsattı.

Çavuşoğlu, "Pandemiye rağmen 1 milyon Ukraynalı misafirimizi ülkemizde konuk etmekten büyük mutluluk duyduk. Tabii Antalyalı olarak, Ukraynalı turistlerin büyük bir çoğunluğu da kendi şehrime geldi. Ondan da ayrıca mutlu oldum" dedi.

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